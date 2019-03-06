14-летние футболисты брестского «Динамо» сыграют со сверстниками из «Атлетико» и «Реала»

🎬 В конце марта молодёжная команда академии "Динамо-Брест" U14 отправится в Мадрид, где проведёт товарищеские матчи против "Реала" и "Атлетико". Как эта поездка стала возможной, и чего ждут от игр тренеры - смотрите в новом сюжете. #fcdb1960https://t.co/vlCpPLlNeC