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14-летние футболисты брестского «Динамо» сыграют со сверстниками из «Атлетико» и «Реала»

  • 6.03.2019, 21:22
Фото с сайта wikipedia.org

Команда отправляется на сборы в Мадрид.

В конце марта команда брестского «Динамо» U-14 отправится на сбор в Мадрид, сообщает твиттер белорусского клуба, пишет «Трибуна».

В столице Испании брестчанам предстоят товарищеские игры с «Атлетико» и «Реалом».

Матч с «Атлетико» пройдет 25 марта, а с «Реалом» – 27 числа.


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