14-летние футболисты брестского «Динамо» сыграют со сверстниками из «Атлетико» и «Реала»
- 6.03.2019, 21:22
Команда отправляется на сборы в Мадрид.
В конце марта команда брестского «Динамо» U-14 отправится на сбор в Мадрид, сообщает твиттер белорусского клуба, пишет «Трибуна».
В столице Испании брестчанам предстоят товарищеские игры с «Атлетико» и «Реалом».
Матч с «Атлетико» пройдет 25 марта, а с «Реалом» – 27 числа.
🎬 В конце марта молодёжная команда академии "Динамо-Брест" U14 отправится в Мадрид, где проведёт товарищеские матчи против "Реала" и "Атлетико". Как эта поездка стала возможной, и чего ждут от игр тренеры - смотрите в новом сюжете. #fcdb1960https://t.co/vlCpPLlNeC— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 6 марта 2019 г.