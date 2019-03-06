Как социальные сети влияют на питание детей 6.03.2019, 21:32

Исследователи из Ливерпульского университета провели социальный эксперимент.

В эксперименте приняли участие дети разных возрастов и определили, что блогеры стимулируют потребление калорийной пищи, пишет "Вокруг света".

В исследовании психологи ссылаются на статистику, согласно которой 93 процента детей Великобритании в возрасте от восьми до 11 лет выходят в интернет, 77 процентов смотрят видео на YouTube, а 18 процентов имеют аккаунты в социальных сетях. Для подростков, чей возраст варьируется от 12 до 15 лет, эти показатели равны 99, 89 и 69 процентам соответственно.

Из-за столь всеобъемлющего влияния интернета авторы захотели узнать, какую роль в этом влиянии играют блогеры и способны ли они задавать тенденции в питании. Всего в эксперименте участвовали 176 детей в возрасте от девяти до 11 лет. Их случайным образом разделили на три группы. Каждая из групп просматривала популярные Instagram-аккаунты. Все аккаунты сгенерировали искусственно, но они ничем не отличались от настоящих. Каждый из них имел около миллиона подписчиков. Первый влогер увлекался нездоровой едой: шоколадом, конфетами и прочими сладостями. Второму нравилась здоровая пища, например морковные палочки и виноград. В аккаунте третьего внимание продуктам питания вовсе не уделялось.

В результате дети из первой группы потребляли на 26 процентов больше килокалорий от здоровой и нездоровой пищи по сравнению с детьми третьей группы и на 32 процента больше только от нездоровых закусок. Между второй и третьей группами разницы в потреблении килокалорий не наблюдалось — ни в общем значении, ни в отношении здоровой еды.