Россельхознадзор обвинил белорусских производителей в ложном транзите 6.03.2019, 21:54

Речь идет о махинациях с поставками сухого молока.

Три четверти белорусского сухой молочной продукции, которая направлялась через Россию в Армению, Казахстан и Кыргызстан, не дошли до этих стран, утверждает Россельхознадзор, сообщает «Радыё Свабода».

Согласно российскому ведомства, с января по ноябрь 2018 года белорусские производители направили в эти страны через Россию 101 тысячу тонн сухой молочной продукции, а подтвердилось получение только 25,8 тонн. Где остальная продукция - неизвестно.

Белорусская сторона, как утверждает Россельхознадзор, согласился с тем, что проблему «фальшивого транзита» надо решать.

Но Евразийское экономическое комиссия пока не приняла мер в создании механизма подтверждения доставки транзитных товаров, поэтому Россельхознадзор направил в ЕАЭС просьбу принять меры по введению электронного обмена ветеринарных сертификатов.

Российские ведомства и чиновники не раз обвиняли Беларусь в «неправильных» поставках молочной продукции, но претензии были чаще были к качеству продукции.

Подобным образом развивались «мясные войны». Вместе с ними идут споры о поставках из Беларуси в Россию «санкционных» продуктов из третьих стран, в том числе «белорусских» креветок, шампиньонов, манго и папайи.