За Петрухина и Кабанова вступились международные правозащитники 6.03.2019, 22:13

Александр Кабанов и Сергей Петрухин

ФОто: belsat.eu

Комитет по соблюдению Орхусской конвенции обеспокоен преследованием брестских эко-активистов.

Как сообщает "Экодом", Комитет по соблюдению Орхусской конвенции направил Беларуси предварительную оценку случаев преследования активистов в связи со строительством аккумуляторного завода в Бресте, сообщает сайт ПЦ "Весна".

В своем обзоре Комитет подчеркивает, что из тридцати пяти запросов о проведении публичных собраний, пикетов и демонстраций, полученных Брестским городским исполнительным комитетом в течение 2018 года, была одобрена только одна заявка на проведение митинга. Комитет предлагает Беларуси рассмотреть вопрос об инструктировании своих местных органов власти, включая Брестский городской исполнительный орган, чтобы они вели общедоступный календарь, а заявители могли знать заранее, в какие даты будет доступно общественное место для проведения массового мероприятия.

Официальная Беларусь не оспаривает, что брестские активисты Александр Кабанов и Сергей Петрухин выступали против нарушения процедуры общественных обсуждений по вопросу строительства аккумуляторного завода, а также его потенциального воздействия на здоровье населения и окружающую среду. Таким образом, Комитет считает, что Кабанов и Петрухин стремились осуществить свои права в соответствии с Конвенцией.

Также Комитет отмечает, что Беларусь не предоставила информации, обосновывающей необходимость превентивных задержаний 23 февраля 2018 года Сергея Петрухина и Александра Кабанова, а также не объяснила, как протестная акция, на которой присутствовало бы два человека, может подпадать под категорию "массового мероприятия". Это также не было разъяснено в соответствующих постановлениях суда.

"Другими словами, Беларусь не предоставила достаточных правовых оснований для признания этих лиц участвующими в деятельности, запрещенной Законом "О массовых мероприятиях", которыми можно было бы оправдать хотя бы вынесение предупреждения, не говоря уже о задержаниях и назначенных им штрафах", - отмечается в документе.

Соответственно, Беларусь не смогла доказать, что задержание и штраф в отношении Кабанова и Петрухина служили законной цели. Более того, Комитет отмечает, что размер штрафа является непропорциональным, будучи больше среднемесячного дохода в Беларуси.

Наконец, Комитет в своем обзоре делает вывод о том, что Беларусь так и не предприняла необходимых и достаточных мер для обеспечения того, чтобы представители общественности не подвергались за свою деятельность наказанию, преследованиям или притеснениям в любой форме за осуществление своих прав в соответствии с Конвенцией.

13 марта 2019 года в Женеве Комитет по соблюдению Орхусской конвенции рассмотрит ход выполнения Беларусью Решения VI / 8c Встречи Сторон Конвенции от 2017 г. о соблюдении своих обязательств по Конвенции.

Напомним, ранее «Экодом» проинформировал Комитет по Соблюдению Орхусской Конвенции о фактах преследования и оказания давления на активистов и активисток Бреста, борющихся против строительства аккумуляторного завода.