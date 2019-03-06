Один из кандидатов в президенты Украины отказался от участия в выборах 6.03.2019, 22:21

1,025

Сергей Кривонос

Фото: facebook.com/pg/sgkryvonos

В президентской гонке продолжают участие 42 кандидата.

Кандидат в президенты, заместитель командира Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос заявил об отказе принимать участие в выборах. Об этом он написал в Facebook, пишет liga.net.

Он рассказал, что принял решение снять свою кандидатуру после рабочего визита в США, "во время которого были обсуждены ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны".

Кривонос отметил, что при сохранении риска открытой агрессии РФ против Украины считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего, которым сейчас является президент Петр Порошенко.

"…Пока идет война, и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень непростое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины… Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразным смену Верховного главнокомандующего ВСУ", - написал военный.

Кандидатом в президенты Кривоноса выдвинула партия Воины АТО. Он объяснил свое решение пойти в президенты тем, что "с 2014 года процесс строительства армии значительно ухудшился".

На данный момент, в президентской гонке продолжают участие 42 кандидата.