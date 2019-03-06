Эксперт: Ситуация с «кредитным бумом» может измениться в мгновение ока 6.03.2019, 22:25

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Белорусы берут в долг 150 миллионов рублей ежемесячно.

Достойно жить хочет каждый, но не каждый имеет на это наличные… В среднем 150 миллионов рублей ежемесячно банки страны раздают населению под проценты. Берем кредиты на жилье, на автомобили, бытовую технику, на лечение, науку и красоту. Не пугают высокие по сравнению с другими странами проценты… Откуда пришел кредитный бум и сколько он продержится - в материале «Белсата».

Она – бывшая судмедэксперт, он – работник частной фирмы, но дом в Боровлянах около Минска Войтовичи построили не на заработки – получили кредит как молодые специалисты из-за города. Мария Войтович, жительница пригорода столицы, рассказывает:

«У нас такой на тот момент получился мега-льготный кредит – 5% годовых на 40 лет. Нам дали определенную сумму, благодаря которой мы смогли стартовать в решении нашего жилищного вопроса».

После нескольких девальваций сумма ежемесячных выплат по кредиту снизилась до уровня белорусского мечты – только 25 рублей! Поэтому родители троих детей иногда берут и потребительские кредиты.

«Надумали подарок на Рождество – приобрели и повесили телевизор и абсолютно легко выплатили. Потом спорткомплекс, когда мы поняли, что наши дети очень подвижны и надо-надо-надо сразу сейчас!» — говорит Мария Войтович.

В «кредитобранстве» мы стремительно повышаем планку. Около 12 миллиардов рублей взяли в банках на обслуживание жизненных потребностей. Пять лет назад эта сумма была вдвое меньшей (Br 5,39 млрд). Охотно одалживали в 2017-ом году, но в прошлом году аж Br 2,7 млрд разошлись по нашим кошельках – следует из официальной статистики. Способствует кредитованию и замедление инфляции и уменьшение ставок по кредитам.

«Эта ситуация может измениться в мгновение ока, когда экономический кризис приведет обесценивание национальной валюты, рост цен и падение реальных доходов населения», – объясняет экономический обозреватель «Белсат» Стась Ивашкевич.

Пока рубль стабилен, но зарплаты маленькие – люди идут за кредитами. Чтобы не набирали больше, чем могут отдать, в прошлом году банки стали считать коэффициент долговой нагрузки на занимателя. Если 40% дохода уже идет на оплату займов – очередную не получишь. Наименее популярны у людей кредиты на жилье.

«Слава богу, у меня нет причины брать кредиты».

«Смысла я не нашел – обращаться в банки за деньгами».

«Мы не в Европе, поэтому нереальный этот вопрос».

Живи лучше чем зарабатываешь… – такой пример людям дает государство. В 9-миллиардном госдолге треть занимает внутренний долг (Br 2,92 млрд). Вторая треть – российские деньги (Br 2,74 млрд). Остаток – занимали в Китае (Br 1,34 млрд), Евразийском фонде стабилизации и развития (Br 1 млрд), должны выплатить по внешним облигациям (Br 0,36) и кредиты Всемирного банка (Br 0,27 млрд). Средства на оплату и обслуживание долга имеем – говорит эксперт Стас Ивашкевич:

«Но все это в значительной степени зависит от желания России выдавать Беларуси стабилизационные льготные кредиты. И то, что Россия переносит нам сроки кредитов»…

А значит – за наши смартфоны и стиральные машины в рассрочку можем поблагодарить Москву. Несколько дней назад мы попросили очередной поддержки – $ 600 млн.