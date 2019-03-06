США аннулировали визы чиновникам режима Мадуро 1 6.03.2019, 23:15

Госдеп США аннулировал сразу 77 виз.

США аннулировали визы для 77 правительственных чиновников Венесуэлы и их родных, заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает "Новое время".

"Государственный департамент аннулирует 77 виз, включая визы, выданные чиновникам режима Мадуро и их родным", - сказал Пенс, передает AFP.

По его словам, Вашингтон продолжит давление на режим Николаса Мадуро до тех пор, пока в Венесуэле не восторжествует демократия и свобода.

Ранее США аннулировали визы 49 приближенных к Николасу Мадуро чиновников.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что иностранные банки столкнутся с американскими санкциями, если они будут оказывать помощь правительству Николаса Мадуро в Венесуэле.