Telegram зовет россиян на акцию протеста 6.03.2019, 22:34

Официальный канал мессенджера разослал пользователям сообщение о митинге в защиту свободного интернета.

Акция протеста будет направлена против законопроекта о "суверенном интернете", который пройдет 10 марта в Москве на проспекте Сахарова, сообщает "Настоящее время".

В сообщении говорится, что митинг проводится в ответ на принимаемый закон об изоляции российского интернета, цель которого – "введение в России тотальной цензуры".

Более 10 месяцев Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, напоминают авторы сообщения. "Пока Telegram выигрывает в этой борьбе, но в любой день все может поменяться – государство обладает огромными ресурсами, изъятыми у населения".

Акция на проспекте Сахарова согласована властями Москвы, она пройдет с 14:00 до 16:00 по московскому времени. Заявитель акции – Либертарианская партия России.

Госдума России 12 февраля в первом чтении приняла законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета.

Законопроект предназначен для "обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной паутины".

В законопроекте, среди прочего, предлагается:

• создать возможности для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи;

• возможности для установки на сетях связи технических средств, определяющих источник трафика, с помощью которых можно будет ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией,

• также проведение регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента Сети.