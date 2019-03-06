Израильский луноход передал «привет из космоса» и сделал селфи на фоне Земли 6.03.2019, 22:56

Фото: SpaceIL

Израилю удалось то, что ранее удавалось только СССР, Китаю и США.

Первый частный луноход прислал свое фото на фоне Земли. Аппарат находился на расстоянии в 37,6 тыс. км от нашей планеты.

Запущенный две недели назад на ракете Falcon 9 компании SpaceX, израильский луноход отправил на Землю свое селфи, пишет "Новое время".

Космический аппарат сфотографировал себя на фоне Земли и израильского флага с надписью "Маленькая страна, большие мечты".

Луноход размером с посудомоечную машину называется Beresheet, что в переводе с иврита означает "вначале". Beresheet является первым частным луноходом, который запустила некоммерческая организация SpaceIL в рамках миссии, стоимостью в $100 млн.

Фото: SpaceIL

Аппарату предстоит преодолеть еще более 380 тыс. км, и если он совершит успешную посадку на Луну 11 апреля 2019-го, - Израиль станет четвертой страной, которой удалось попасть на Луну.

"Я хотел показать, что Израиль - эта маленькая страна с населением около 6-8 млн человек - может сделать такое, что ранее удавалось только трем самым сильным странам в мире: СССР, Китаю и США", - говорит южноафриканский миллиардер Моррис Кан, который выступил спонсором миссии.