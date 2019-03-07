Болтон: США введут санкции против банков, помогающих Мадуро вывести деньги из Венесуэлы 1 7.03.2019, 8:05

Джон Болтон

Любые финансовые операции с окружением диктатора должны блокироваться.

США готовы ввести санкции против иностранных банков, сотрудничающих с режимом Мадуро, заявил в среду, 6 марта, советник по национальной безопасности США Джон Болтон, сообщает dw.com.

"Соединенные Штаты обращают внимание финансовых институтов на то, что они столкнутся с санкциями, если будут причастны к проведению денежных операций, выгоду из которых извлечет Мадуро или кто-то из его коррумпированного окружения", - цитирует Болтона пресс-служба Белого Дома.

В настоящее время США пытаются перекрыть Мадуро доступ к финансовым средствам при помощи санкций, распространяющихся на государственную нефтяную компанию PDVSA, и передать президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо контроль над банковскими счетами Венесуэлы в США.

По информации агентства Reuters, некоторые иностранные банки помогают Мадуро вывести деньги из Венесуэлы и спрятать их за рубежом.

США аннулирует визы членам правительства Венесуэлы

По оценкам Стратегического латиноамериканского центра по геополитике (CELAG), на сегодняшний день Венесуэла потеряла из-за санкций около 350 млрд долларов.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс сообщил в среду, 6 марта, что США аннулирует 77 виз, выданных членам правительства Венесуэлы и членам их семей, чтобы усилить давление на Мадуро и принудить его отказаться от власти.