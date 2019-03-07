Экономист: Безработный в ЕС живет лучше работающего белоруса 8 7.03.2019, 8:12

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Фото: euroradio

Большинство наших граждан работают «за еду».

Около половина белорусов живут на сумму от $150 до $250 в месяц. Скрывать эти цифры, появившиеся в отчете Белстата, не может уже и официальная пропаганда.

150 долларов на все расходы в месяц – много это или мало? И как уровень жизни белорусов выглядит на фоне соседних стран?

На вопросы Charter97.org отвечает экономист Лев Марголин.

- Данные Белстата многие сравнивают со «средней температурой» по больнице. А как в реальности живет большинство белорусских семей?

- Дело в том, что уровень потребления и уровень зарплат – не всегда связанные между собой величины. Приведенные данные говорят как раз об уровне потребления. И могу сказать, что он значительно превышает уровень доходов большинства белорусов.

Ни для кого не секрет, что у нас еще есть какие-то остатки на депозитах у населения – как рублевых, так и валютных. Есть «серая» занятость, когда люди не афишируют свои дополнительные заработки.

Поэтому названные цифры приблизительно соответствуют действительности. Но это означает то, что у нас люди живут на суммы, значительно большие, чем официальные данные по зарплате.

На реальную зарплату, особенно ту, которую начисляют в регионах, прожить невозможно. Наиболее распространенная зарплата в регионах – это 300 рублей (те же 150 долларов). Но даже если в семье работают два человека и есть хотя бы двое детей, то уже получается не 150, а 75 долларов в месяц на человека. На эти деньги прожить практически невозможно.

Поэтому люди открывают «кубышки», где-то находят неофициальные подработки – и таким образом выживают.

Цифры, приведенные Белстатом, близки к реальности, поскольку это – не средняя зарплата, с которой можно по-всякому манипулировать. Это уровень потребления, который легко просчитывается на основании выручки магазинов, платы за коммунальные услуги и так далее. Поэтому цифры ожидаемые, и они говорят о том, что расходы у большинства населения – больше, чем доходы, и народ проедает свои накопления.

- С какими странами можно сравнить Беларусь по уровню жизни?

- 150 долларов на человека в месяц – это очень мало. Беларусь по уровню потребления можно сравнить разве что с Россией и воюющей Украиной (я имею в виду Европейский континент, не беру для сравнения Среднюю Азию и Африку).

При этом сравнивать надо с российской глубинкой, а не с крупными городами, где уровень потребления уже выше, чем у нас.

В европейских же странах, даже тех, которые раньше считались богаче Беларуси – Болгарии, Румынии – на сегодняшний день уровень потребления намного выше.

Более того, по уровню потребления безработный в развитых странах живет лучше, чем средний белорус. Правда, в том случае, если этот безработный хочет работать, потому что пособие по безработице в большинстве стран увязывается с зарплатой по последнему месту работы.

Но, в отличие от Беларуси, в развитых странах правительства считают, что если человек потерял работу, то ему надо помочь – и помочь так, чтобы он сохранил достойный уровень жизни. И уж тем более с них никто не берет никаких дополнительных налогов – в виде нашей повышенной коммуналки для «тунеядцев».

Поэтому в развитых странах безработные живут лучше, чем работающие белорусы.

- На что хватает 150 долларов в месяц в белорусских реалиях?

- Этого хватает только на самое необходимое. Если семья с двумя работающими родителями и двумя детьми тратит даже 500 долларов в месяц (я уже не говорю про 300, по нижней границе статистики) – это далеко не роскошь.

Из этого надо отнять как минимум сотню рублей на коммунальные платежи. Сегодня не обойдешься без мобильного телефона и интернета – это тоже обязательные оплаты, а не роскошь. Собрать ребенка или даже двоих детей в школу – тоже весьма затратное мероприятие.

В итоге остается только на самое необходимое – на достаточно скромное питание и на одежду, чаще всего из секонд-хенда. Беларусь в последнее время превратилась в страну магазинов секонд-хенда – они у нас теперь на каждом шагу. Большинство населения из-за экономии начало одеваться в этих магазинах.

При этом все эти люди с таким скромным уровнем потребления работают. Получается, что в Беларуси большинство населения работают «за еду». Для большинства семей речь не идет о каком-то полноценном отдыхе, не говоря уже о выезде за границу. Большинство людей не могут себе позволить развлечения даже внутри страны: регулярные походы в театр или в кино тоже стали дорогим удовольствием.

- В этом году тарифы на услуги ЖКХ увеличивают. Что будет с теми 50% белорусов, которые живут на $150 в месяц?

- Власти понимают, что резкое подорожание коммуналки приведет к массовому росту задолженности перед ЖКХ, поэтому, скорее всего, ее будут поднимать постепенно. Нельзя сказать, что у нас коммуналка в абсолютном измерении запредельная, но на фоне наших низких зарплат она является ощутимой статьей расходов. Поэтому те, кому новые тарифы не по карману, будут просто наращивать свою задолженность перед ЖКХ. На словах в Беларуси якобы есть и льготные тарифы и пособия для малоимущих на оплату услуг ЖКХ, но на самом деле все это обставлено так, что воспользоваться ими могут очень и очень немногие.

- Как экономист – в чем вы видите выход из такой ситуации, когда большинство семей может позволить себе только самое необходимое?

- Выход очень простой и известен и экономистам, и не экономистам. Чтобы народ жил лучше, надо увеличивать объем материальных благ, производимых в стране. А это директивными показателями не сделаешь. Нужны инвестиции. Причем инвестиции внешние, зарубежные. Не потому что белоусы «хуже соображают» или еще что-то, а потому что нужны инвестиции, связанные с новыми технологиями и имеющие свои рынки сбыта.

Проще говоря: должен прийти человек, который с помощью белорусских трудящихся произведет конкурентную продукцию и не будет проблем с ее сбытом. Но такой человек в Беларусь не придет, потому что во всем мире есть конкуренция за инвестора, а в наших условиях частная собственность абсолютно незащищена и это отталкивает инвесторов.

К нам приходят единицы – либо безрассудно смелые, либо на основе личных «договорняков» с властями. И пока таких инвестиций нет, никаких изменений к лучшему не будет.