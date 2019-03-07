Охрана гипермаркета «Корона» снова попала в скандал с покупателями 17 7.03.2019, 8:38

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Фото: onliner.by

На посетителя торгового центра вызвали милицию.

Охрана минского гипермаркета «Корона» уже не в первый раз становится героем скандалов с покупателями. Последний случай произошел в конце января, сообщает «Белсат».

Иван Цирюльников со своей собакой 21 января приехал в торговый центр «Корона» в Минске.

«Я не хотел оставлять Бусю в машине, чтобы она не замерзла. Но на руки я ее не мог взять, так как на входе была грязь и она испачкала лапы, – вспоминает тот день Иван. – Я увидел, что на первом этаже туалет закрыт, и направился на второй этаж».

Когда мужчина прошел почти весь второй этаж по кругу, к нему подошел охранник и потребовал срочно покинуть торговый центр.

«Я очень удивился, сказал, что не готов вступать с ним в диалог в таком случае. Я сказал, что пришел сюда по нужде, зайду в туалет и сразу оставлю это учреждение. И мы разошлись в разные стороны», – рассказывает Иван.

На выходе из туалета Ивана уже ждал милиционер.

«Молодой человек, вы задержаны, пойдемте со мной в комнату милиции». Это было мое второе удивление, – вспоминает события того дня наш герой. – Я спросил: «А какие у вас основания меня задерживать?». Милиционер ответил: «Пойдем-пойдем, я тебе покажу и основания, и обоснование».

Сообщив милиционеру, что такие причины задержания не предусмотренные законом, Иван пошел в сторону выхода из магазина, где его схватили. Мужчину повалили и несколько раз ударили, пытаясь одеть на него наручники, а затем отвезли в РОВД. Там на него составили протокол… за выгул собаки в неположенном месте.

«По протоколу мне выписали штраф — две базовые величины, 51 рубль. Я с этим согласился, чтобы поскорее покончить с этим делом», – говорит мужчина.

«Сейчас мы вам сделаем продолжение»

Когда же Иван сообщил, что хочет подать жалобу на действия охранников «Короны», выпускать его из-под стражи милиционеры сразу передумали.

«Работник милиции улыбнулся и сказал: «Ага, значит, вы хотите продолжения, сейчас мы вам сделаем продолжение», – вспоминает Иван.

Мужчину снова повезли в «Корону», потом проверили на алкоголь – только тогда собаку Бусю забрала жена Ивана. По возвращении в РОВД мужчине скрутили руки и поместили в одиночку, не дав даже попить. Наутро Ивана ждал суд.

«Чтобы вы понимали, по статье 23.4 КоАП РБ, которые я нарушил, предусмотрен штраф от 2-х до 50 базовых. Мне дали почти максимальный штраф», – говорит мужчина.

За неподчинение требованиям милиционеров Ивана приговорили к 45 базовым величинам – Br 1147,5. Павел Сапелко из правозащитного центра «Весна» в таких случаях советует обращаться в Следственный комитет и прокуратуру с жалобами на жестокое обращение.

«Добиваться проведения проверки на предмет наличия в действиях работников состава уголовного преступления, – подчеркивает П. Сапелко. – Да, действительно это сложно, но я полагаю, что только если каждый или максимальное количество лиц будут обжаловать незаконные действия и добиваться проведения максимально объективного расследования, то дело постепенно начнет двигаться вперед».

За восемь лет, что Буся живет в Ивана, у нее никогда не было ни ошейника, ни поводка.

«У меня на телефоне около 40 тысяч фотографий, из которых минимум тысяча фото – собака в различных учреждениях», – отмечает Иван.

Теперь Иван Цирюльников ждет апелляции. И планирует всеми возможными способами доказывать неправомерность действий охранников «Короны».