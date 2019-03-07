Бутусов: Отказ полковника Кривоноса от участия в выборах президента Украины – сильный ход 2 7.03.2019, 8:54

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

В ближайшее время снявшегося с выборов Кривоноса могут назначить на высокий государственный пост.

Убедив замкомандующего Силами специальных операций (ССО), полковника Сергея Кривоноса сняться с президентских выборов в Украине, действующий глава государства Петр Порошенко сделал сильный ход. Об этом написал в Facebook главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Вечером 5 марта Кривонос встречался с Порошенко по просьбе последнего, утверждает журналист. После этого, по сведениям Бутусова, полковник попросил помощников отменить встречу с избирателями в Кропивницком и отключил телефоны.

"Выдвижение Кривоноса и его активная критическая позиция могли бы серьезно подорвать поддержку главнокомандующего в армии. Кривоноса в армии по-настоящему уважают и его слово очень весомо. Теперь эта угроза устранена", – отметил главред "Цензор.НЕТ".

Офицер не скрывал, что имеет глобальные планы, поэтому на Банковой могли предложить ему в качестве аргумента только по-настоящему масштабный проект, уверен Бутусов.

"Кандидата в президенты из спецназовца не получилось, но интересно, какой путь себе выбрал этот незаурядный человек и как он объяснит поверившим в него людям свой поступок... По данным "Цензор.НЕТ", в ближайшее время последует решение о назначении Кривоноса на высокий государственный пост. Я лично не верю, что Кривонос будет прогибаться и молчать, он будет действовать", – написал журналист.

Кривонос получил известность в 2014 году, когда командовал обороной краматорского аэропорта. В 2016 году назначен первым заместителем командующего ССО.

31 января политическая партия "Воины АТО" выдвинула полковника Кривоноса кандидатом в президенты. 6 марта он сообщил, что снимает свою кандидатуру, поскольку в нынешних условиях считает "нецелесообразной смену верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

ЦИК зарегистрировал 44 кандидата. 1 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Центризбирком 5 марта отменил регистрацию Садового, официально кандидатов пока что 43.