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Израиль атаковал базу ХАМАС из-за шаров с бомбами

  • 7.03.2019, 9:02

Удар был нанесен по южной части Сектора Газа.

В ночь на четверг, 7 марта, военно-воздушные силы Израиля атаковали базу палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Об этом сообщается в Twitter израильской армии.

"Удар стал ответом на шары, переносившие взрывные устройства, и ракету, которые были выпущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении.

Самолеты и беспилотники Армии обороны Израиля атаковали несколько военных целей ХАМАС в южной части сектора Газа.

Как пишет Euronews, суд общей юрисдикции Европейского суда в среду, 6 марта, отклонил обращение группировки ХАМАС об исключении из списка террористических организаций. ХАМАС считает себя законным политическим движением и ядром палестинского правительства. Однако в Люксембурге решили, что группировка не продемонстрировала, что разделяет политическое и вооруженное крылья. Активы ХАМАС в ЕС остались замороженными.


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