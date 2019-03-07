Фотофакт: В Австрии сурок решил стать профессиональным фотографом 7.03.2019, 9:34

Фото: Sven-Erik Arndt/ARDEA/Caters News

Курьезный случай произошел в парке Глосглокнер

Немецкий фотограф Свен-Эрик Арндт, отправившийся в Парк Глосглокнер (Австрия), свёл знакомство с очень любопытным сурком, сообщает 120.su.

Зверьки в изобилии живут в этой местности и охотно общаются с туристами, позволяя себя фотографировать — правда, есть одна маленькая деталь: чтобы сближение с сурками прошло наиболее плодотворно, следует подкупить их морковкой.

Свен-Эрик не жалел лакомств, так что уже через несколько дней животные воспринимали мужчину как своего и подходили к нему очень близко. Именно тогда он решил положить кусочек морковки на фотоаппарат, установленный на штативе.

Идея оказалась удачной — один из сурков взял угощение с необычной подставки, а Свен-Эрик успел запечатлеть этот момент. Получилось, как будто сурок и впрямь вознамерился покончить с карьерой «модели», посчитав, что в роли фотографа он добьётся не менее впечатляющих успехов.

Фото: Sven-Erik Arndt/ARDEA/Caters News

Фото: Sven-Erik Arndt/ARDEA/Caters News