Владелец авто – о таксистах: Распускают хвосты на вокзалах друг перед другом 2 7.03.2019, 10:00

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Фото с сайта blisch.by

Мнение о протестах таксистов против агрегаторов с другой стороны баррикад.

Ничто так не будоражит любую из сфер жизни с устоявшимися правилами игры, как уменьшение оплаты либо увеличение объема работы. Недавно в Гомеле прошла акция таксистов, которые выражали свое недовольство компаниями-агрегаторами. Аргументов против этих компаний приводилось много: и низкие цены на перевозки, и отсутствие необходимых документов и оборудования, и просто неадекватность водителей.

В редакцию ABW.BY поступает много звонков от таксистов, готовых рассказать, насколько недобросовестны их новые конкуренты. Но у каждого в конфликте, как известно, "своя правда", только при сопоставлении всех точек зрения можно надеяться увидеть истину - где-то посередине.

Поэтому журналисты не могли отказать и представителю другой стороны, человеку, который сдает автомобили для работы в такси, в праве высказать свое мнение о происходящем. Далее - от первого лица.

"Весь мир идет по пути глобализации, бороться с этим - лишь терять время и деньги. В таких акциях может участвовать хоть тысяча автомобилей - все это бесполезно.

Эти акции как нельзя лучше показывают отношение к работе и своеобразное понимание происходящего. Устроить "забастовку" в утренний час пик, когда обычные люди как раз активно вызывают такси? Это пчелы против меда. Бастуйте дальше, не работайте - за вас это сделают другие.

"Бастующие" недовольны ценой 3-4 рубля за поездку и утверждают, что за эти деньги невозможно работать. Посмотрим на машины протестующих - это уже немолодые авто с пробегом. Чтобы обеспечить рентабельность, машины в такси должны быть новыми из автосалонов, с установленным ГБО. Только в таком случае это выгодно и перевозчику, и водителю. В компаниях-такси у "руля" стоят неглупые люди - цены на поездки просчитаны с учетом выгоды, это бизнес. Техническое обслуживание, регулярные, подчеркну, мойки, а также ремонт, обычный и кузовной, также входят в эти расчеты.

Невысокие цены для клиента позволяют увеличить охват рынка и зарабатывать на объемах перевозок. Вспомните мобильные телефоны: устройства и тарифы на связь не отличались дешевизной и были не каждому по карману. Как только цены пошли вниз - телефоны появились у всех. От этого производители телефонов и операторы связи меньше зарабатывать не стали. То же самое происходит и на рынке такси.

Небольшие цены на перевозки - это проблема восприятия реальности таксистами-"старичками". Они морально не готовы работать в новых условиях рынка. Молодые водители предпочитают лучше сделать пять рейсов, чем распускать хвост друг перед другом на вокзалах в ожидании клиента.

Что касается "нелегальности" служб - ерунда полная. Это информационные сервисы, которые дают клиентов. Они не обязан следить за машинами. Ответственность в данном случае несут перевозчики: они должны позаботиться о наличии таксометра, СКНО и всех необходимых документов. Это как маляры из гаражей: ведь если кто-то привел к ним клиента, этот кто-то не обязан проверять документы у маляра?

"Протестующие" жалуются на отсутствие страховок и техосмотра и сообщают о направлении обращений в соответствующие органы. Пишите дальше - это ничего не исправит. Таксистов-нарушителей можно наказывать лишь поодиночке. Нет техосмотра? Вызывайте ГАИ. Не дали чек? Звоните в налоговую или Транспортную инспекции. Нет договора фрахтования, если рассматривать это как аренду авто с водителем? Здесь уже как есть, так есть. Никто ради 3 рублей этим заниматься не будет.

А то, что водители попадаются неадекватные, так их везде хватает, это не проблема отдельных служб как таковых. Нелегалы и "неадекваты" были и будут всегда - это как прыщи, с которыми можно бороться лишь точечно.

Знаю, что в социальных сетях и группах таксистов несколько раз мелькали фото автомобилей с наклейкой "70". Отличный повод, чтобы в очередной раз повозмущаться, но повторюсь: это проблемы отдельных водителей-нелегалов. Адекватный перевозчик не зарегистрирует водителя со стажем менее двух лет. Таким водителям банально нельзя выдать удостоверение таксиста, а без него доступ в тот же Яндекс вообще строго закрыт.

"Может, тут есть поле деятельности для КГБ? Складывается такое ощущение, что кто-то за это молчание и бездействие получает некие блага!" - говорили протестующие. Это просто откровенная чушь на уровне теории заговора.

"В свое время мы успешно договорились с Яндексом", - заявляют таксисты. Уверен, что это исключительно временное явление. Яндекс искал любого перевозчика, который согласился бы "возить" их рекламу, чтобы войти на рынок. Как только доля на рынке будет ощутимой - все, Яндекс начнет диктовать свои условия и забирать львиную долю процентов от заказов. Здесь важно, чтобы на рынке присутствовали 2-3 крупных игрока, чтобы не допустить монополизации.

Здесь надо понять одно. Кто первый из людей с деньгами или собственным автопарком решится отдать как можно больше своих машин в работу в Яндекс, "Максим" или 7220 - тот и выиграет. Вся эта борьба против современных сервисов - пустая трата времени.

Вообще таксисты себя выставляют в каком-то исключительно положительном свете. Так делать не надо. Я регулярно общаюсь с представителями этой древнейшей профессии - они люди прошлого века в большинстве своем. За каждым автомобилем в день приходят по два человека - за месяц папка с документами вырастает до невероятных объемов. Текучка страшная.

Работать нормально способны лишь единицы. Люди не хотят ездить. Берут машину в аренду - и просто забивают на работу. Кто-то - сразу, кто-то - через определенный промежуток времени. Потом передают ключи от машин через третьих лиц, в машине пустой бак. Это обман чистой воды. Благо на такие случаи есть договоры, документы и правоохранительные органы.

Очень много возникает вопросов с оплатой. "Нет денег" - самый популярный ответ. А еще у всех постоянно появляются какие-то личные неотложные дела, из-за которых водителям нужно будто бы идти на уступки. Работа в такси - это прежде все работа, но понимают это лишь единицы. И это притом что оплата аренды автомобиля происходит уже по факту после отработанной смены, дня или недели, что уже само по себе хорошо благодаря возможности заработать деньги, даже когда в кошельке пусто.

Отдельно отмечу отношение к автомобилям по принципу "не мое - не жалко". Снижать скорость на "спящих"? "Носиться" с превышением скорости без учета погодных условий? Где-то кого-то "подрезать", подставляя машину? Одна машина за месяц может собрать столько штрафов с камер фотофиксации, сколько эти водители на личном автомобиле за всю жизнь не получат.

Кого-то не устраивает цена на перевозки? Не едьте. Ждите заказы за 10 рублей дальше - сколько это займет? Все равно все протестующие через какое-то время купят новые машины в кредит, установят в ГБО и придут в ведущие службы такси с просьбой взять их на работу. Не надо из себя строить неизвестно что..."