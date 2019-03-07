Прощание с «тюбетейками»? 11 Кирилл Нежданский, «БелГазета»

7.03.2019, 10:16

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ФОТО: ONLINER.BY

«Беллегпром» завалил план за 2018г. и просит принять экстренные меры.

На очередном заседании совета концерна «Беллегпром» руководство отрасли отчиталось о трудовых успехах и свершениях за 2018г. Увы, они признаны далекими от ожиданий Совмина и, в конечном итоге, неудовлетворительными. Если в 2018г. «Беллегпром» браво рапортовал о наращивании экспорта, то в 2019м он просит правительство расчистить внутренний рынок от конкурентов.

Присутствовавший на итоговом заседании совета концерна вицепремьер Игорь Ляшенко, как сообщает БелТА, «потребовал от руководителей предприятий легкой промышленности предметного анализа экономических проблем, а не голословных заявлений». Это значит, что дело худо. Ляшенко, по всей видимости, прав, когда характеризует итоги работы «Беллегпрома» как неудовлетворительные: вопервых, на легпром приходится наибольшее по экономике РБ количество убыточных организаций; вовторых, доля подведомственных «Беллегпрому» компаний на отечественном рынке снижается.

Ляшенко совершенно справедливо акцентировал тот же недостаток, на который всегда указывали консалтинговые компании, работавшие с отраслью: низкое качество бизнеспланирования. Вицепремьер призвал подходить к этому вопросу реалистичнее: «Обращаю внимание на эффективную систему управления, необходимость оптимизации материальных и трудовых затрат. Сегодняшние доклады это элемент эффективной системы управления, не просто зачитывание бухгалтерских данных, а вывод о том, кто споткнулся, почему споткнулся и что делать».

Белорусская управленческая культура отвечает на три последних вопроса вицепремьера однозначно: 1) почему КГК разберется; 2) в спотыкании виноваты конкуренты, даже если споткнувшийся последний раз стоял на ногах еще в прошлом веке; 3) что делать решает начальство.

Справка «БелГазеты». За 2018г. организациями «Беллегпрома» произведено продукции на BYN2,015 млрд. (100,5% к уровню 2017г.). Рост объемов производства в натуральном выражении обеспечен по тканям (+0,7%), коврам и ковровым изделиям (+5,8%), обуви (+10,8%), продукции швейной отрасли (+0,9%).

УРОКИ НАЧАЛЬСТВЕННОЙ ТРЕЗВОСТИ

Предположим, что неудовлетворительные итоги концерна, как и в предыдущие годы, действительно предопределены характером бизнеспланирования. Скорее всего, общая закономерность такова: всякий раз, отталкиваясь от дна за счет дешевых рабочих рук и очередной девальвации, «Беллегпром» сперва бросает все силы на экспорт, а затем, когда на внешних рынках возникают малейшие проблемы, с удивлением обнаруживает, что его подвинули на внутреннем рынке. Увы, наш легпром не изучает спрос и потребление, не ищет новых каналов сбыта, не умеет и не хочет учиться гибкой ценовой политике.

Модное в 2000е гг. убеждение, будто «Беллегпром» просто не поспевает за модой, миф. В 2018г. статистику концерну испортили как раз модные и успешные предприятия и бренды. И в маркетинговой неловкости их обвинять трудно: брестские носки лежат даже в киосках «Белсоюзпечати», «Марко» и «Белвест» активно продвигают скидки и акции и т.п. Следовательно, дело в цене, споткнувшейся о падение покупательной способности потребителей в РФ и РБ.

Справка «БелГазеты». Превышение «Беллегпромом» рекомендованного норматива в 2018г. произошло под существенным влиянием складских запасов ОАО «Брестский чулочный комбинат», СООО «Конте Спа», ОАО «Элема», СП ЗАО «Милавица», ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевеннообувная компания «Марко», СООО «Белвест».

Игорь Ляшенко посоветовал легпромовцам снижать затраты (что должно соответствующим образом сказаться на ценах). Поскольку большинство организаций «Беллегпрома» в 2018г. не выполнили установленные показатели по этому параметру, вицепремьер рекомендовал разработать на каждом предприятии карты производственного процесса, позволяющие оценивать и контролировать долю в себестоимости таких составляющих, как затраты на энергоресурсы, зарплата персонала и т.п. Рекомендация достаточно очевидная, и очень жаль, если это не делалось до сих пор. Еще один рецепт от Совмина «трезво оценивать обстановку, исходя из оборачиваемости денежных средств и кредитной нагрузки». Видимо, как раз трезвого расчета отрасли не хватает, коль скоро, по словам вицепремьера, только у 85% предприятий «Беллегпрома» бизнеспланы соответствуют этим требованиям.

Как явствует из официальных отчетов, вицепремьер покритиковал концерн жестко, предметно и содержательно. Он предупредил, что прогнозные показатели на 2019г., спущенные «Беллегпрому», «не кажутся невозможными», т.е. их невыполнение, как и в истекшем году, не будет приветствоваться.

Справка «БелГазеты». На 2019г. Совмином для отрасли установлены следующие ключевые показатели: 6,8% рентабельности, +6% экспорта, обеспечение индекса промпроизводства на уровне 103,5%.

Рискуем перехвалить Ляшенко, но он, кажется, первым из совминовских ревизоров обратил внимание еще на одну проблему: легпром увлеченно занят копированием и както уже слишком давно не радует собственными прорывными НИОКРами. В связи с чем ему велено активнее привлекать Центр научных исследований в легкой промышленности к разработке новой продукции: «Надо больше работать на перспективу. Сегодня вы работаете не над своими наработками, а над копированием чьихто разработок». Нужно разрабатывать новую продукцию, конкурировать и рисковать, а не только косплеить то европейские бренды, то ширпотреб из ЮгоВосточной Азии.

ЭКСПОРТНЫЕ НЕВЗГОДЫ

Насчет экспорта, о котором руководство концерна так радело по итогам 2017г., в истекшем году статистика вроде бы выглядит позитивно. Расчеты демонстрируют резкий рост поставок на многие рынки, не являвшиеся до сих пор для «Беллегпрома» основными. Естественно, обаяние этих цифр связано главным образом с низкой базой. Доля ЕС в экспорте продукции легпрома существенно меньше планируемой трети 14%.

Справка «БелГазеты». В 2018г. экспорт организаций «Беллегпрома» составил $546 млн., или 55,3% общего объема производства. Продукция отгружалась в 62 страны мира.

А вот на ключевом для легпрома РБ российском рынке наши экспортеры понесли ощутимый урон в результате протекционизма правительства РФ. «Удельный вес экспортных поставок ряда предприятий «Беллегпрома» в рамках гособоронзаказа России ежегодно составлял 2030%... В 2018г. такие поставки вообще не осуществлялись», пояснил БелТА источник в концерне ситуацию с российским гособоронзаказом. Виной тому введенный в 2017г. правительством РФ запрет на закупку иностранных товаров для нужд гособоронзаказа. Официально заявлено, что «предприятия концерна провели большую работу по диверсификации рынков и допустили лишь малое снижение объемов экспорта в Россию 92,5% к 2017г.». Однако, пожалуй, проще было бы решить эту ситуацию на межправительственном уровне: сомнительно, что россияне не отжалели бы белорусам долю на рынке камуфляжных портков и гимнастерок. В 2019г. отечественные экспортеры рассчитывают на отмену постановления.

Справка «БелГазеты». Удельный вес поставок «Беллегпрома» в РФ в 2018г. составил году 69,1% против 74,5% в 2017м. Экспорт в страны дальнего зарубежья прирос на 30%, в страны СНГ на 11%. В целом по концерну экспорт по итогам 2018г. составил 99,9% к 2017г.

Еще одно слабое место расчеты. БелТА формулирует проблему так: «Учитывая отказ России от проведения расчетов в долларах США и потери нашей страны изза курсовых колебаний, специалисты концерна предлагают рассмотреть возможность заключения экспортных контрактов с российскими контрагентами в долларах США при условии оплаты в российских рублях по курсу Центробанка РФ на день перечисления денежных средств».

Имея целый отраслевой госконцерн, вроде бы и созданный для того, чтобы с минимумом затрат решать проблемы подобного рода для всей отрасли сразу, странно слышать, что это еще не сделано.

ПРОЩАНИЕ С «ТЮБЕТЕЙКАМИ»

Получив пару щелчков по носу на внешних рынках, «Беллегпром», как обычно, намерен компенсировать потери в отечественной рознице. Логика примерно та же, что в известном российском меме «бомбить Воронеж»: своих не жалко, стиснут зубы и купят втридорога все, что им понапошивали.

Мотивируется это тем, что в 2018г. «наметилась негативная для Беларуси тенденция роста импорта товаров легкой промышленности». Действительно, магазинам с продукцией из Средней Азии («Все по 5,99», они же «тюбетейки») проигрывают и фирменная торговля, малый и средний бизнес. Анамнез у них мутный, претензий масса. Конкурентное преимущество «тюбетеек» дешевый узбекский хлопок.

Но под сурдинку «Беллегпром» точит клык и на остальных конкурентов, жалуясь на «прирост объемов импорта в 2018г. по крупным торговым сетям, интернетмагазинам и секондхенду». При этом никаких обещаний по созданию собственных стоковых интернетплощадок или более плотному сотрудничеству с сетевым ритейлом не слышно, что делает протекционистские судороги концерна бессмысленными. «Тюбетейки» рано или поздно прикроют.

Но потребитель не поедет за импортозамещенными трусами в ГУМ или ЦУМ, а закажет их на Aliexpress или затарится трикотажем мелким оптом и впрок на барахолках Чернигова и Хмельницкого.

Пока Совмин ждет от руководства «Беллегпрома» «взвешенных предложений по защите внутреннего рынка», мягко напоминая об обязательствах Беларуси в рамках ЕАЭС. Дружеский совет «БелГазеты»: любой пакет протекционистских мер целесообразен лишь при снижении издержек, изменении ценовой политики и строительстве товаропроводящих сетей нового поколения, включая интернетторговлю.

Малый и средний бизнес может проигрывать ценовую конкуренцию мелким розничным «тюбетейкам». Однако когда «тюбетейкам» проигрывает отраслевой госконцерн, только что высосавший из бюджета чуть ли не $1 млрд. господдержки, впору остановиться и задуматься.

Кирилл Нежданский, «БелГазета»