Цукерберг намерен в корне изменить алгоритмы Facebook 2 7.03.2019, 10:23

Марк Цукерберг

Защита личных данных пользователей будет приоритетом.

В статье "Видение будущего соцсетей с фокусом на защите личной сферы", опубликованной в Facebook в среду, 6 марта, основатель компании Марк Цукерберг заявил о том, что собирается сделать защиту личных данных пользователей приоритетом, сообщает dw.com.

"Вот уже более 15 лет Facebook и Instagram помогают людям поддерживать связь с друзьями, коммьюнити и группами по интересам по принципу цифрового аналога городской площади, - указал Цукерберг. - Однако люди все чаще хотят общаться по принципу цифрового аналога их личной гостиной". Учитывая эту тенденцию, компания собирается изменить принципы работы с данными пользователей.

Сквозное кодирование данных по образцу WhatsApp

Признавая, что Facebook в последние годы имел репутацию компании, не сильно заботящейся о личной сфере пользователей, Цукерберг заявил, что в будущем планирует превратить соцсеть в платформу, предоставляющую целый ряд услуг, защищенных надежными настройками приватности. В частности, речь шла об интернет-звонках, видеочатах, бизнес-коммуникации и совершении платежей.

Добиться этого, по словам Цукерберга, поможет сквозная кодировка данных по принципу, уже использующемуся в мессенджере WhatsApp.

Кроме того, Цукерберг обещает, что Facebook не будет хранить сообщения или истории пользователей "дольше, чем это необходимо, или дольше, чем люди этого хотят". Чтобы избежать доступа посторонних к данным пользователей, конфиденциальная информация не будет храниться в странах, где часто нарушаются такие права человека, как право на личную сферу и свободу слова, подчеркнул Цукерберг.

Дело Cambridge Analytica

В 2014 году компания Facebook подверглась резкой критике за небрежное обращение с личными данными пользователей.

Незадолго до выборов президента США данные миллионов человек, установивших приложение MyPersonality, были незаконно переданы фирме Cambridge Analytica, занимающейся глубинным анализом данных интернет-пользователей. Представители Facebook знали о случившемся с конца 2016 года, однако не проинформировали об этом юзеров.

Сегодня социальной сетью Facebook регулярно пользуются порядка 1,5 млрд человек.