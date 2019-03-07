Белоруска в Нью-Йорке: Для желающих работать и учиться здесь много возможностей 2 7.03.2019, 10:30

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Вероника Витень у Бруклинского моста в Нью-Йорке

Уроженка Барановичей уже восемь лет живет в США.

28-летняя уроженка города Барановичи Вероника Витень, которая восемь лет живет в США, рассказала, почему уехала из Беларуси, как ньюйоркцы относятся к приезжим, какие белорусские товары и где можно купить в Нью-Йорке, сообщает intex-press.by.

О переезде

В 2008 году после окончания лицея №1 я поступила в МГЛУ на переводческий факультет. Среди студентов вуза было популярно ездить на работу в США по программе Work and Travel. После таких поездок они рассказывали массу удивительных историй. На третьем курсе я решила тоже съездить за границу, чтобы получить опыт работы. Родители меня поддержали. Я нашла работу в Нью-Йорке, оформила необходимые документы и улетела в Америку, как предполагала, на 4–5 месяцев.

В Нью-Йорке выяснилось, что с работой меня обманули: сказали, что просто подтвердили рабочее место для пакета документов, а трудоустраивать меня никто не собирался. Возвращаться домой я не стала.

О работе

Сначала я устроилась официанткой, потом прошла обучение и стала барменом. Минимальная зарплата официанта и бармена в то время составляла $7,5 в час. Плюс чаевые – обычно 20% от чека. Американцы очень уважительно относятся к любому труду, поэтому всегда оставляют на чай.

Со временем поняла, что нужно заниматься чем-то более серьезным. Устроилась в строительную фирму. Поначалу занималась там тем, что разбирала бумаги и корреспонденцию, а потом прошла бухгалтерские курсы и смогла взять на себя еще часть обязанностей бухгалтерии. Работаю я с понедельника по пятницу, с 9 утра до 5 вечера. Зарплаты хватает на оплату съемной квартиры, питание, обновки, развлечения, содержание собаки. Часть зарплаты удается еще и отложить. Для тех, кто хочет работать и учиться, здесь очень много возможностей.

Об адаптации

Когда я только приехала в Нью-Йорк, меня очень впечатлили небоскребы. До сих пор помню свои ощущения: я чувствовала себя очень маленькой в огромном мире. Сейчас небоскребы для меня обычные здания.

Первое время были сложности в общении с местными. Я неплохо говорила по-английски, но переживала из-за своего акцента и стеснялась переспрашивать. Избавиться от этого страха мне помог темп жизни в Нью-Йорке – здесь он очень быстрый, и тебе приходится быстро ко всему приспосабливаться.

О ценах на жилье

Я снимаю однокомнатную квартиру. Цены на аренду разные: «однушка» может стоить от 1200 до 6000 долларов. Все зависит от района, инфраструктуры, года постройки дома. Квартира за $6000 – это чаще всего жилье с панорамными окнами на Манхэттене и на территории жилого комплекса, где находятся сауна, бассейн, теннисный корт, площадка для баскетбола, оборудованное для барбекю место на крыше и прочие атрибуты шикарной жизни.

В Нью-Йорке, как правило, в арендную плату входят коммунальные платежи за горячую воду и отопление. Остальное оплачивает квартиросъемщик. За электричество и газ в месяц в среднем я плачу $100–110, еще столько же – за интернет и телевидение.

Купить свое жилье в Нью-Йорке или пригороде очень дорого. Дом в окрестностях мегаполиса стоит порядка $500–600 тысяч. И цены зачастую зависят не от квадратуры или ремонта, а от рейтинга школы, которая находится рядом. Чем выше рейтинг, тем дороже жилье. Но здесь достаточно лояльные условия кредитования: на дом банки выдают кредит под 4,5–6% годовых.

Об отношении к приезжим

К тем, кто переезжает в Нью-Йорк, местные относятся хорошо. Здесь много выходцев из Африки, Индии, Китая, Японии. Европейцев немного.

Кого ньюйоркцы не особо жалуют, так это туристов. Потому что местные всегда куда-то спешат, а туристы ходят медленно, фотографируют и создают «человеческие» пробки. Нью-Йорк – это город, где пешеход может быть сбит другим пешеходом.

Найти друзей здесь непросто из-за постоянной занятости. В спортзалах знакомятся редко: многие занимаются в наушниках. Бары и кафе тоже не место для знакомства: туда обычно приходят своей компанией. Познакомиться и подружиться с кем-то можно либо на работе, либо в соцсетях.

О белорусском в США

За восемь лет я ни разу не была дома и, естественно, скучаю по родным и друзьям. Еще я скучаю по маминым драникам и пирожкам, а также по белорусскому хлебу, булочкам и другим мучным изделиям. В Нью-Йорке выпечка не очень вкусная. Только в специализированных русских магазинах можно что-то найти. Например, в одном таком магазине я однажды нашла коржики – такие, как продавались в школьном буфете в Барановичах. Вроде бы ничего особенного, но для меня они были бесконечно прекрасны.

В русских магазинах на Брайтон Бич можно купить пряники и черный хлеб, как в Беларуси, белорусскую соль, зефир, конфеты «Коммунарка», творог «Брест-Литовск». Когда я попадаю в такой магазин, обязательно покупаю эти продукты.

Не найдешь в нью-йоркских магазинах сапог на меху. Есть обувь «евро-зима», в которой мне холодно. Чтобы я не мерзла, брат купил и прислал мне три пары сапог «Марко».

Тем не менее желания вернуться на родину у меня никогда не возникало. Только если прилететь, погостить и улететь обратно. Думаю, теперь мне будет тяжело постоянно жить в Беларуси, так как я плотно влилась в американский образ жизни.