Почему коррупционеры вешают на видных местах портреты Лукашенко? 36 7.03.2019, 10:55

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Фото: tut.by

Любопытная деталь, которую можно заметить при изучении историй последних задержаний.

Вероятно, наличие вместе с государственной символикой портрета Лукашенко в кабинетах управленцев рекомендуется, но его размер и месторасположение не регулируется, пишет «Солидарность».

Скриншот видео СТВ

Изображения правителя в кабинетах руководителей могут висеть в самых разных местах.

Рабочий кабинет депутата Александра Богдановича. Фото by.tribuna.com

Но вот что бросается в глаза, при изучении историй задержаний обвиненных в коррупции. Портрет главы государства они, как правило, вешают на самом видном месте – подле себя.

Месяц назад при задержании гендиректора Минского завода шестерен (по обвинению в получении взятки в размере 20 тысяч евро) невозможно было не заметить большое изображение Лукашенко.

Скриншот видео МВД

Спустя несколько дней пришли и за гендиректором ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон». Оперативники взятку в 23 тысячи долларов красиво разложили напротив портрета правителя, висевшего над головой обвиняемого в коррупции.

Скриншот видео МВД

На днях суд вынес приговор бывшему главному патологоанатому Минздрава. Коррупционер много лет брал взятки, а на дающих смотрел не самый маленький портрет Лукашенко.

Фото TUT.BY

Также осужденный недавно главврач 12-й стоматологической поликлиники Минска как член «Белой Руси» общался с гражданами сразу под двумя изображениями правителя.

Фото perv.minsk.gov.by

И это примеры только последнего времени. Возможно, действительно еще остались руководители, которые вешают в своих кабинетах на видном месте портреты правителя из искренней любви и почтения к нему. Но больше похоже на то, что коррупционеры считают, что прикрываться именем Лукашенко в нашей стране выгодно. Портреты правителя стали для них чуть ли не иконой.