«Радио Свобода»: Антрацит из «ЛНР/ДНР» поставлялся через Беларусь не только в Украину, но и в страны ЕС 7.03.2019, 11:20

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Конечным потребителем могли быть страны Ближнего Востока.

В прошлом году белорусский экспорт каменного угля в Украину вырос за год в 980 раз, а антрацит - в 340 раз. В то же время украинские власти убеждают, что это, скорее, был реэкспорт из Казахстана или России, а не из оккупированной части Донбасса, передает «Радыё Свабода».

Одновременно именно через Беларусь с 2017 года (тогда впервые в Украину был отправлен «белорусский уголь») были организованы поставки антрацитового угля в страны Евросоюза.

Журналисты встретились с редактором польского издания Dziennik Gazeta Prawna Михалом Потоцким, который вместе со своей коллегой Каролиной Баца-Погожельской занимается расследованием о поставках в Польшу угля из неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

По официальной украинской статистике, в 2018 году поставки каменного угля из Польши в Украину составили 74,829 тысячи тонн на 10,5 миллионов долларов, а антрацита - 14 тонн на 6,8 тысяч долларов.

Европейская энергетика не потребляет антрацит

По информации польских журналистов, с марта 2017 по декабрь 2018 года в Польшу было ввезено более 300 тысяч тонн антрацита, и практически весь этот объем - через белорусско-польскую границу.

«Мы начали изучать тему поставок антрацита из Донбассу в Польшу и в другие страны Евросоюза. Беларусь в наших расследованиях была лишь транзитной страной - железной дорогой, которой уголь из России ввозился в Польшу. Этим занимались российские компании», - говорит Михаил Потоцкий.

По его словам, аналогичные поставки угля из Донбасса могли осуществляться также через Румынию и Бельгию. Согласно российской статистике, Румыния ввезла в этот же период более 1 миллиона тонн угля.

«Но эти страны - не окончательные потребители антрацита. Это транзитные страны», - убежден редактор польского издания.

«Европейская энергетика не нуждается в антраците. Этот вид угля в Евросоюзе в небольших объемах может использовать, скорее, металлургия, химическая промышленность, и особенно частные компании. В Польше энергетика вообще ни потребляет антрацит, и в Евросоюзе этот вид угля никогда не использовался как источник энергии. Судя по тому, что мы знаем, людям, которые этим занимаются, интересно выйти на ближневосточные рынки, потому что там антрацит потребляется больше», - добавил Михаил Потоцкий.

Схемы - результат совпадения интересов бизнеса и властей «ЛДНР»

После активных боевых действий на Донбассе, в январе 2015 года, в Донецке был создан Республиканский центр «Торговый дом «Уголь Донбасса». С тех пор вся отгрузка угля из регионов происходит на основании письменного разрешения этой организации.

По сути, для самопровозглашенных властей торговля углем была наиболее прибыльной и чуть ли не единственным надежным источником финансирования деятельности самопровозглашенной «народной республики». Уголь из Донбасса поставлялся в российский Ростов через неконтролируемый Киевом участок украинско-российской границы. Российские компании перепродавали этот уголь белорусским компаниям, а те, чтобы «замести следы» его происхождения, - европейским или украинским компаниям.

«Если бы этот уголь не был дешевле, никто бы его не покупал и не было бы таких схем, так как риск большой - прежде всего имиджевый, но и юридический тоже. В начале действия таких схем уголь был в три раза дешевле, чем легальный антрацит. Сейчас, правда, уже не такая разница, как раньше, но все равно цены ниже, а доходы большие», - говорит Михаил Потоцкий.

Уголь ввозился как российский

Правоохранительные органы Украины впервые заинтересовались незаконными поставками антрацита с неподконтрольных территорий в мае 2015 году. Управление Службы безопасности Украины в Черновицкой области зафиксировало факт перевоза антрацитового угля на одну из железнодорожных станций в этом регионе со станции Тореза Донецкой области.

Сначала в деле фигурировали две украинские компании. Через два года материалы были дополнены новыми фактами, и дело передали в главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. Вот здесь впервые и появились две белорусские компании - брестское ООО «Вестэк» и гомельское ООО «Бизнес-Альянс».

Схема выглядела следующим образом. В июле 2017 года донецкий торговый дом «Уголь Донбасса» продал свою продукцию российской компании «нефтепродукты», зарегистрированной в российском Ростове. Через две недели после подписания этого контракта в Бресте регистрируется компания «Вестэк» (такое же название, кстати, имеет еще одно ростовская компания, оказывающая транспортно-экспедиционные услуги).

В октябре уголь доставляется из Ростова в Брест, там перепродается и перегружается следующему посреднику - гомельской компании «Бизнес-альянс», а дальше в декабре - эстонской компании Known Trade Consalt OÜ. Причем все это время товар физически находился на территории Беларуси. Эстонская компания наконец перепродает уголь киевскому предприятию «Авалон Трейд», и только после этого груз отправляется из Гомеля в Украину.

На железнодорожной станции под Крапивницком уголь арестовали - его марка, заявленная в сопроводительной документации, не соответствовало действительности, а сертификаты о стране происхождения были подделаны. Уголь ввозился как российский. По крайней мере, именно так описывается схема в одном из судебных решений, который был опубликован в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Более полугода конечный покупатель донецкого угля - киевская частная компания «Авалон Трейд» - тщетно боролась в судах, чтобы снять с товара арест. В мае 2018 года Верховный суд Украины подтвердил законность этой санкции.

Но даже этот случай не остановил белорусских поставщиков. В 2018 году «угольный поток» из Беларуси вырос почти в тысячу раз. В компаниях, правда, уверяют, что незаконных сделок не осуществляют и углем из Донбасса не торгуют.

«Я не очень был удивлен, что такие схемы возможны. Ведь Беларусь не впервые выглядит как контрабандист, который помогает обходить эмбарго и сложности в международной торговле. Например, те же факты поставок "белорусских креветок" и польских яблок, которые перепродавались в Россию, чтобы обойти российские санкции в отношении европейских предприятий. Это еще одно доказательство того, как государство позволяет такие схемы реализовать», - говорит польский журналист Михал Потоцкий.