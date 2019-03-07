Нина Богинская: Лукашенко - пенсионер, пусть отдыхает 15 7.03.2019, 11:10

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Нина Богинская

Фото: «Радыё Свабода»

Известная активистка дала совет диктатору.

Человек-флаг, человек-легенда в борьбе за свободу и демократию в Беларуси Нина Богинская против очередного срока Лукашенко, сообщает "Радыё Рацыя" Лукашенко - пенсионер, пусть отдыхает, говорит Нина Богинская:

- Пенсионер, как я чувствую, не может управлять государством полноценно. Поэтому ему не нужно идти на эти выборы. У него нет здоровья и не будет. Ведь старение - это очевидный процесс определенной деградации.

По словам Нины Богинской, нам вообще не нужен президент. Страной может управлять Совет министров с помощью депутатов, не назначенных, а избранных народом.