закрыть
7 марта 2019, четверг, 12:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Нина Богинская: Лукашенко - пенсионер, пусть отдыхает

15
  • 7.03.2019, 11:10
  • 2,130
Нина Богинская
Фото: «Радыё Свабода»

Известная активистка дала совет диктатору.

Человек-флаг, человек-легенда в борьбе за свободу и демократию в Беларуси Нина Богинская против очередного срока Лукашенко, сообщает "Радыё Рацыя" Лукашенко - пенсионер, пусть отдыхает, говорит Нина Богинская:

- Пенсионер, как я чувствую, не может управлять государством полноценно. Поэтому ему не нужно идти на эти выборы. У него нет здоровья и не будет. Ведь старение - это очевидный процесс определенной деградации.

По словам Нины Богинской, нам вообще не нужен президент. Страной может управлять Совет министров с помощью депутатов, не назначенных, а избранных народом.


популярное за неделю

Мнение

Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип
Кредитная пирамида по-белорусски
Кредитная пирамида по-белорусски Валерий Карбалевич