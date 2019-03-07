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Азаренко: После того как обе стали мамами, мы с Сереной Уильямс еще не встречались

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  • 7.03.2019, 11:27

Белорусская теннисистка рассказала о предстоящей встрече с извечной соперницей.

Белоруска Виктория Азаренко прокомментировала победу над своей соотечественницей Верой Лапко в первом круге представительного турнира в Индиан-Уэллсе (6:2, 6:3), сообщает "Прессбол".

- В начале матча я немного нервничала. Первые раунды всегда получаются непростыми. К тому же довольно непривычно играть с соотечественницей. В начале встречи Вера играла отлично. Она действовала агрессивно, здорово подавала. Я же была не так активна. Но как только я заиграла агрессивно и стала диктовать условия на корте, то смогла изменить ход встречи.

Думаю, я хорошо подавала и неплохо двигалась. Я прибыла сюда только во вторник, так что мне сразу нужно было включаться в игровой ритм. Благо все сложилось удачно. Я отлично себя чувствовала на корте.

На очереди — Серена Уильямс. Это будет по-настоящему непростой матч для меня. Встреча с Сереной — это не матч второго круга. Это будет огромное испытание для меня. Мы не играли друг с другом уже три года. После того как обе стали мамами, мы еще не встречались. Матч станет особенным для нас обеих.


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