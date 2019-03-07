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Хуан Гуаидо: Мадуро не может объявить посла нежелательным лицом

  • 7.03.2019, 12:05
Хуан Гуаидо
Фото: Reuters

Президент Венесуэлы призвал Германию игнорировать решения узурпатора.

Изгнание посла Германии из Венесуэлы со стороны Каракаса является угрозой в адрес Берлина.

Об этом заявил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью журналу Der Spiegel.

"Эта акция отражает угрозу против Германии", - сказал Гуаидо.

Правительство узурпатора накануне приняло решение объявить персоной нон грата посла Германии в Каракасе Даниэля Кринера. Он был одним из четырех иностранных послов, которые в понедельник встретили оппонента режима Мадуро и президента Хуана Гуаидо в аэропорту Каракаса, чтобы предотвратить его арест. Гуаидо покидал Венесуэлу на неделю, чтобы встретиться с лидерами соседних стран, несмотря на запрет Верховного суда на его передвижения.

"Мадуро незаконно имеет президентство. Он не может объявить посла нежелательным лицом. Я признаю его и хотел бы поблагодарить Германию за оказанную гуманитарную помощь. Мои соотечественники голодные, она им срочно нужна", - сказал Гуаидо.

Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал решение Венесуэлы об объявлении персоной нон грата немецкого посла, назвав его непонятным.


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