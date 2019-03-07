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Во время визита Путина администрацию Красноярска забросали «коктейлями Молотова»

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  • 7.03.2019, 12:15
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Иллюстрационное фото

В полиции отказались комментировать инцидент.

В Сети появилось видео нападения неизвестного на администрацию Красноярска. Мужчина забросал здание «коктейлями Молотова», сообщает ura.news.

Ролик на YouTube выложил пользователь Radik Aibashev. На кадрах видно, как мужчина в натянутом на голову капюшоне подходит к зданию администрации и ставит на бордюр несколько бутылок с зажигательной смесью. Затем неизвестный поджигает фитили и кидает в здание правительства сразу три «коктейля Молотова» подряд. Судя по кадрам, бутылки от удара лопаются и здание охватывает пламя. Затем мужчина, не истратив весь «боезапас», убегает с места происшествия. Его пытается догнать другой человек: охранник или неравнодушный свидетель произошедшего.

По неподтвержденной информации, инцидент произошел 3 марта. Как раз тогда в Красноярске находился президент России Владимир Путин, уточняет «Ридус». Президент РФ прибыл в город на открытие Универсиады 2 марта, и пробыл в Красноярске два дня.

В полиции Красноярска наотрез отказались комментировать произошедшее. Задержан ли злоумышленник и какими были его мотивы, на данный момент выяснить не удалось.


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