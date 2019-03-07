У каждого четвертого белоруса нет $50 на экстренные расходы 7.03.2019, 12:19

Иллюстрационное фото charter97.org

Печальная статистика за 2018 год.

Какими средствами располагают белорусы на месяц? Cколько белорусы могут отложить на черный день? В чем белорусы себе отказывают? Cайт Сharter97.org приводит статистику за 2018 год.

Cогласно статистике, каждый пятый белорус (21,4%) довольствуется суммой от 400 до 500 рублей. 21,3% белорусов располагают суммой от 300 до 400 рублей. Только 11,6% живут на 800 рублей в месяц. Суммой меньше 200 рублей обходятся 3,5% белорусов.

Особняком в цифрах официальной статистики стоит явление материальной депривации. Депривация - сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности.

Одним из самых распространенных случаев депривации был недостаток денег на замену старой мебели и на оплату непредвиденных расходов в размере 100 белорусских рублей.

26,3% белорусских семей не располагают средствами для замены старой мебели, а 28,4% не способны оплатить расходы в размере 100 белорусских рублей.

У 6,7% белорусов нет денег на покупку фруктов детям, 5,8% не располагают средствами на приобретение лекарств, 4,8% — не способны купить теплую одежду раз в 5 лет.

Кроме того, 3,6% белорусских семей попадают под категорию малообеспеченных. Получается, что на каждого члена такой семьи приходится сумма ниже бюджета прожиточного минимума (216 руб. 90 коп.).

Больше всего за чертой бедности семей с детьми - 7,7%. К малообеспеченным относится примерно каждая 13-я семья, где есть дети.

Безусловно, официальная статистика не является достоверным источником информации о положении вещей в Беларуси, но если даже Белстат не может прятать подобные цифры, то масштаб проблемы действительно огромен.