В Березе проходит обыск у блогера Александра Кабанова 7.03.2019, 12:24

Александр Кабанов

Фото: «Наша Ніва»

Его телефон недоступен.

У известного блогера из Березы Александра Кабанова с утра 7 марта в доме проходит обыск. Про это сообщает правозащитник «Весны» Владимир Величкин.

Причины и подробности обыска пока неизвестны, поскольку телефон Кабанова сейчас недоступен.

Правозащитники пытаются выяснить обстоятельства.

Напомним, Александр Кабанов - лауреат Национальной премии в области защиты прав человека за 2018 год в двух номинациях: «За смелость в творчестве» и «За личное мужество».

Блогер проводит обличающие власти расследования, раскрывая факты коррупции и воровства.