О чем говорил Владимир Зеленский на закрытой встрече с иностранными журналистами
7.03.2019, 12:39

Кандидат в президенты Украины ответил на важные вопросы.

Четвертого марта кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с представителями ведущих зарубежных СМИ: The New York Times, Bloomberg, Le Figaro, Atlantic Council, The Economist, Der Spiegel, The Washington Post и других. О встрече команда Зеленского рассказала у себя в соцсетях, но суть полуторачасовой дискуссии решила не раскрывать. Из разных источников theБабель восстановили беседу лидера «Квартала» с журналистами и коротко ее пересказывает.

О ПриватБанке

Если в судах будет доказано, что средства были выведены из ПриватБанка, то 100% эти деньги должны вернуть в бюджет страны.

О бизнесе

Очень дорожу своей свободой, поэтому у меня нет никаких обязательств перед собственниками каналов. Уже начат процесс выхода из группы компаний «Квартал 95». До парламентской гонки хотел бы быть вне всех контрактов, связанных с бизнесом.

О парламентских выборах

После президентской гонки будем готовиться к парламентской. Руслан Стефанчук, идеолог партии «Слуга народа», глобально занимается структурой законопроектов. Сейчас мы их разрабатываем.

Занимаемся поиском специалистов. Встречались с антикоррупционером Русланом Рябошапкой — офигенный парень и специалист, хотел бы видеть его в нашей команде. В нашей команде есть еще Иван Баканов, мы с ним с детства. Он — главный юрист компании «Студия «Квартал 95», а Дима Разумков — политолог.

О МВФ

Будем продолжать отношения с МВФ и будем делать все, что обязаны. Саша Данилюк [бывший министр финансов] — наш экономический консультант. Сегодня у нас все — в статусе экспертов. Мы не раздаем должности, потому что не имеем права. Нет никакого мандата.

О Путине, войне и переговорах с Россией

Я бы хотел спросить: а что такое, в чем причина, почему вы пришли на нашу землю? Это просто дискуссия называется. Хотел бы добиться, чтобы их условия были зафиксированы на официальной бумаге. Нет смысла спрашивать, есть ли их войска. Мы знаем, что они есть, а он [Путин] говорит, что нет. Как только у нас появится официальный документ, думаю, мы будем немного ближе к решению вопроса.

Если есть хоть какая-то возможность закончить войну, должны сделать все, чтобы прекратили умирать наши люди. Нужно прекратить стрелять. Минские договоренности не работают, нужно расширять стол переговоров, привлекать к этому Великобританию и США. Конечно, нужно говорить с представителями РФ. Как — нужно еще обсуждать. Мне нравится план Курта Волкера [спецпредставителя США по вопросам Украины]: линия разграничения, миротворческая миссия, а затем ограждаем маленькие села и переходим в Луганск и Донецк.

Информационная война должна быть выиграна. Должен появиться русскоязычный канал европейского уровня с офисами в Европе и США.

О Крыме

Мы не продаем своих людей и территории. Не продаем и не меняем. Не уступаем Крым. Это наша территория, наша земля.

О Коломойском и канале «1+1»

Согласно статистике, люди не верят в то, что я — марионетка Коломойского. Люди точно чувствуют меня, и мы не первый день знакомы с народом Украины. Они выбирают президента, не Коломойский.

Что касается охраны [в окружении Зеленского был замечен охранник Коломойского], мы обратились к каналу «1+1», они дали нам компанию, которая предоставила охранников. Мы взяли эту компанию и платим ей. Я с этими людьми не дружу, и родственником никогда не был.

У нас есть отношения с «плюсами», я веду финансовые переговоры, но если я выхожу из бизнеса, о чем речь?

Зачем идет в президенты

Мне 41 год, я очень много сделал в своей профессии. Эмоционально не передам свое отношение к Украине, но это больше, чем долг. Мы должны своей стране, она нас подняла. Для меня страна — прежде всего люди. Проблема в том, что люди уезжают. Появились два реальных лидера — я и Слава Вакарчук. Один сказал: «Нет», а второй — я. Хочу привести во власть профессиональных и порядочных людей. Хотел бы поменять настроение и тембр политического истеблишмента, насколько это возможно.

Об олигархах и их СМИ

Они [олигархи] не должны влиять на политические процессы. С ними нужно говорить, устанавливать жесткие правила. Они не могут покупать партии и отдельных людей — это криминал. Но у них огромное количество предприятий. Если пойти против них войной, люди потеряют рабочие места, в стране будет еще один Майдан. Думаю, они готовы к разговору. Нужно поднимать вопрос о возврате выведенных средств в Украину.

Не должно быть никакого влияния на медиаресурсы, информационную атмосферу в стране. Нужно рассматривать канал как бизнес, но информационный блок не должен им [олигархам] подчиняться. Можно создать спецорган, который занимается контролем информационной политики. Они [олигархи] должны быть портфельными инвесторами в телевидении.

О сериале «Слуга народа»

Идея «Слуги народа» появилась за 11 лет до выхода сериала. Она называлась «Молодая страна». Уже тогда, в 2003—2005 годах, мы все хотели изменений. Поэтому рекламный ли это ход — не уверен. Используем ли мы это как поддержку нашей кампании — да, вы это видели. С точки зрения пиара, это сильная история.

О главном герое «Слуги народа» президенте Голобородько

Мои жизненные принципы такие же. Особенно мне нравится вопрос, почему вы не ездите на велосипеде, как он. Потому что мне угрожают. Но это не главное, честно говоря. Главное — потому что холодно.

О внешней политике

Будем двигаться ко вступлению в ЕС и НАТО. В Конституции это уже зафиксировано, но все же это вопрос к украинцам. И тут я вижу действительно один из главных принципов нашей программы и внутренних принципов — народовластие. Должен быть референдум, и украинцы должны решать, куда они вступают.

Если говорить, с кем бы я хотел встретиться, мне честно нравится [президент Франции Эммануэль] Макрон. Хотел бы встретиться с президентом США — мне интересно. Но еще рано об этом говорить, и пока нас туда не зовут.