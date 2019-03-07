Названы 10 лечебных свойств помидоров 7.03.2019, 12:53

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Помидоры - это овощи с многочисленными лечебными и целебными свойствами.

Благодаря богатству витаминов и минеральных солей, низкой энергетической ценности и низкому гликемическому индексу, их влияние на здоровье и красоту является всеобъемлющим, намного превосходящим возможности многих других растений. МедикФорум выяснил, чем же именно полезны помидоры, пишет healthinfo.ua.

Чем полезны помидоры для здоровья?

Наиболее ценным ингредиентом является один из самых сильных антиоксидантов - ликопин. Это органическое химическое соединение, классифицируемое как каротиноиды.

Ликопен лучше усваивается организмом после применения термической обработки. Поэтому стоит есть не только свежие помидоры, но и консервы из них, из соков и пюре, начиная с супов и кетчупов.

Поскольку ликопин относится к жирорастворимым соединениям, чтобы в полной мере воспользоваться его преимуществами для блюд с помидорами, необходимо добавить небольшое количество жира, например оливкового масла, чтобы увеличить его биодоступность.

Помимо ликопина, помидоры также содержат витамин С, витамин А, витамин К , калий, марганец, фолиевую кислоту, витамин В6, магний, витамин Е, медь, биотин , витамин В3 , витамин В1 , витамин В2 , кальций, железо, пантотеновую кислоту , цинк , холин .

Рекомендуемая суточная доза природного ликопена составляет минимум 15 мг. В России его среднее потребление составляет от 6,5 до 7,5 мг в день.

1. Помидоры снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Ликопен предотвращает окисление фракции холестерина ЛПНП. Это вызывает более медленное отложение атеросклеротических бляшек в сосудах. У людей с гипертонической болезнью это понижает кровяное давление. Это снижает риск инфаркта миокарда.

Витамин С подавляет синтез холестерина и улучшает его обмен веществ. Это также влияет на снижение артериального давления.

Калий увеличивает экскрецию натрия через почки, снижает артериальное давление и положительно влияет на работу миокарда.

2. Помидоры задерживают старение

Согласно теории свободных радикалов Денхема Хармана, старение организма является результатом накопления окислительного стресса в клетках организма.

Окислительный стресс возникает при нарушении в организме свободных радикалов кислорода и антиоксидантов.

Единственный эффективный способ предотвратить это - иметь в рационе большое количество продуктов, богатых антиоксидантами.

Помидоры одни из лучших. К сильным антиоксидантным свойствам относятся ликопин, витамин С, витамин А, витамин Е , марганец, цинк и медь.

3. Помидоры стимулируют выработку коллагена и влияют на внешний вид кожи

Употребление в пищу томатов может повысить эластичность и плотность кожи, уменьшить ее шероховатость и глубину морщин .

Ликопен активирует синтез проколлагена и защищает волокна коллагена от микроповреждений.

Витамин С стимулирует выработку коллагена и может даже увеличить его синтез в несколько раз.

Витамин А стимулирует синтез коллагена и стимулирует дифференцировку кератиноцитов и регенерацию эпидермиса.

4. Помидоры снижают риск развития некоторых видов рака

Исследования, изучающие влияние ликопина на развитие рака простаты, показали, что потребление 18 мг этого соединения в день в течение шести лет у мужчин снижает риск заболеть почти на 20% по сравнению с теми, кто употребляет 3 мг ликопина в день.

Другие исследования подтвердили противоопухолевый эффект ликопена при раке прямой кишки, легких, молочной железы, яичников и печени.

В свою очередь, витамин С и витамин А, противодействующие повреждениям и мутациям в ДНК, снижают риск развития рака пищевода, рта, гортани, поджелудочной железы, мочевого пузыря, желудка, шейки матки, легких, молочной железы и толстой кишки.

5. Помидоры влияют на здоровье глаз

Хотя ликопин, в отличие от других каротиноидов, не обнаруживается в ткани глаза, благодаря его способности обновлять другие антиоксиданты, он помогает защитить глаза от заболеваний, вызываемых свободными радикалами, такими как AMD.

Витамин А участвует в синтезе родопсина, отвечающего за получение зрительных стимулов и зрение при слабом освещении. Его присутствие в пище предотвращает развитие куриной слепоты.

Витамин С, присутствующий в водянистой влаге, которая заполняет переднюю камеру глаза, благодаря своим антиоксидантным свойствам, противодействует старческой старческой катаракте.

6. Помидоры увеличивают усвоение негемового железа

Чтобы негемовое железо стало ценным для организма, оно должно превратиться в гемовое железо.

Витамин С необходим для этого процесса. Это может даже увеличить биодоступность этого минерала до трех раз.

Это особенно важно для веганов и вегетарианцев, чья диета лишена железных мясных продуктов.

Гем железа имеет гораздо более высокую биодоступность (30%), чем негемовое железо (10%).

Потребление большого количества продуктов, богатых витамином С, людьми на диете без мяса защищает их от анемии, которая является результатом дефицита железа в рационе.

7. Помидоры поддерживают похудение

Витамин С и фолиевая кислота участвуют в превращении тирозина. Их недостаток нарушает окисление этой аминокислоты.

Тирозин влияет на поддержание правильной скорости обмена веществ, предотвращает мышечный жир, уменьшает апатит и количество жировой ткани.

Помидоры также характеризуются низкой калорийностью - всего около 18 ккал в 100 граммах. Поэтому они могут успешно использоваться в диете для похудения.

8. Помидоры защищают кожу от ультрафиолетового излучения

Клинические исследования показали, что кожа людей, потребляющих ликопин, более устойчива к ультрафиолетовому излучению.

Восстановление под воздействием ликопена приводит к повреждению митохондриальной ДНК клеток кожи, что является одной из основных причин фотостарения кожи, то есть процесса старения, происходящего в результате УФ-излучения.

Витамин А также защищает от воздействия чрезмерного воздействия солнца и ускоряет лечение солнечных ожогов.

Тирозин стимулирует выработку меланина, благодаря чему ультрафиолетовое излучение не проникает в глубокие слои кожи.

Медь также участвует в создании меланина, выступающего в качестве фотопротектора.

9. Помидоры влияют на улучшение самочувствия.

Магний восстанавливает психологический баланс, снимает стресс, улучшает качество сна. Это называется натуральное седативное лекарство.

Калий регулирует водно-электролитный баланс организма. Участвует в передаче нервных импульсов. Это необходимо для правильного функционирования нервной системы.

Витамин В6 и фолиевая кислота участвуют в синтезе гормона счастья серотонина.

Тирозин улучшает настроение, повышает стрессоустойчивость, уменьшает умственную усталость, действует как антидепрессант.

10. Помидоры рекомендуются при диабетической диете

Помидоры - это овощи с низким гликемическим индексом.

Немного выше гликемический индекс томатных соков, пюре и вяленых томатов - 35.

Исключением является кетчуп. Его IG составляет целых 55, и поэтому диабетики должны быть осторожны с его потреблением.