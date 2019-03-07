Николай Пинигин о назначении Латушко директором Купаловского театра: Я счастлив 6 7.03.2019, 12:59

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Павел Латушко

Экс-посла встретили в театре овациями.

Бывший министр культуры и посол Беларуси во Франции Павел Латушко был вчера назначен директором Национального академического театра имени Янки Купалы, пишет nn.by.

«Работать в одном из ведущих учреждений культуры Беларуси — большая честь и ответственность, — так прокомментировал свое назначение сам Павел Латушко. — Строить на созданном. Сохранять традиции и развивать белорусское театральное искусство. Возвращаюсь в новое русло…»

Бывший директор Купаловского театра Павел Поляков в 2018 году подал заявление об уходе — по собственному желанию. Так что кресло оставалось вакантно.

Поляков работал генеральным директором Купаловского театра почти 10 лет — с 2009 года. До этого был директором в Театре юного зрителя. Его называли «лучшим театральным директором в Беларуси». Почему он ушел — точно не известно.

В конце 2018 года, как только появились слухи о возможном назначении Латушко директором Купаловского театра, «Народная Воля» интересовалась у художественного руководителя театра Николая Пинигина, какими качествами должен обладать человек, занимающий кресло директора театра имени Янки Купалы.

«Это должен быть человек, который разбирается в финансах, которому нравилось бы работать в театре — он должен его любить, — ответил Пинигин. — При этом он должен быть хорошим менеджером, потому что в нашей ситуации нужно уметь находить деньги не только в госбюджете — это очень важно, потому что средств постоянно не хватает… Одним словом, это должен быть просто идеальный человек…»

Доволен ли сегодня Николай Пинигин назначением нового директора?

— Я не просто доволен, я счастлив! — ответил Пинигин «Народной Воле». — Мои пожелания совпали с мнением министра культуры, и не только его. Ну, вы сами понимаете, какой это человек. И министром культуры он был, и реконструкция театра при нем происходила. Повторюсь: я счастлив!

— Его аплодисментами встретили?

— Конечно, и проводили со сцены тоже. Это посол, который дважды возил спектакли нашего театра на гастроли во Францию, находил деньги для театра…

— Ему теперь регулярно придется находить финансы для Купаловского…

— Он справится. Для меня Павел Латушко еще и очень серьезный менеджер. С театральным менеджментом в нашей стране, мягко говоря, большая проблема. На одних государственных деньгах не проживешь — их недостаточно. Я убежден, что и проекты замечательные будем делать, и «апякунская рада» очень серьезная в театре появится.

— А ее разве не было?

— Была. Но, к сожалению, почила в бозе. Ею надо было серьезно заниматься…

— Некоторые говорят: мол, должность директора Купаловского театра для Латушко — существенное понижение… Хотя, по моему мнению, работать ежедневно вместе с Пинигиным — это круто, для некоторых просто мечта!..

— Спасибо, конечно (смеется)!

В западных странах нормальная практика, когда бывшие послы после каденции возвращаются на предыдущую работу — например, в университет. Так что я не вижу здесь ничего удивительного. Кто знает, куда карьерная лестница заведет?..

Я счастлив, что мы имеем директора, который был послом в Польше и Франции, министром культуры, при котором учреждались фестивали, премии, было много других инициатив, которые вся культурная общественность только приветствовала! Для меня важно, что Латушко — человек со связями. Ну и просто он хороший человек и профессионал…