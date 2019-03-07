Вернем отобранное у народа 2 Илья Константинов

7.03.2019, 13:07

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Илья Константинов

Эх, Россия, родина слонов!

Эх, порассуждать бы сейчас (пока не вступил в силу новый закон "об оскорблении величества") о скором крушении режЫма, да помечтать о грядущей обновленной России, где по васильковым полям будут гулять свободные люди и кони...

Но довлеет дневи злоба его.

Некоторые счастливцы этой "злобы" не замечают, ныряя водоплавающей мыслью в глубины истории, или воспаряя пернатым духом к горним вершинам геополитики.

Они умеют не смотреть под ноги, а я все время боюсь споткнуться о вставшую на дыбы тротуарную плитку и шарахаюсь при виде встречного полицейского, опасаясь, что пока я спал, наши законодатели приняли очередной драконовский акт. Не знаю уж, о чем может быть этот "акт"?

Я, наверное, единственный здесь, кто читает еще и официальную прессу. ) Намедни прочел, что в Совете Федерации зреет инициатива. Суть ее в том, чтобы вернуть народу украденные у него медвытрезвители, разумеется, сделав их услуги платными. Собственно, они и раньше были фактически платными, поскольку попадание туда грозило обязательным штрафом. Да и обчистить там, говорят, могли за милу душу.

Но новые вытрезвители будут не чета старым.

Этакие небольшие уютные отели, в которые вежливые стражи порядка будут привозить выпивох, дабы, упаси бог, выпивший человек не поскользнулся, не повредил себе пальчик или еще чего. Действует же в Канаде служба "Красный нос", деликатно развозящая тамошних выпивох по домам. Почему мы не можем?

Представьте картину будущего: вечер пятницы, райцентр Энск, у гастронома отдыхает перебравший гражданин. Подъезжает экипаж ДПС: "Не угодно ли вам, сударь, переждать алкогольную непогоду под нашим гостеприимным кровом"? - широко улыбается пьянчуге добродушный сержант.

"О, да, конечно", - радостно соглашается алконавт.

Представляете?

Вот и я не представляю.

Помню однажды в молодые годы я возвращался слегка подвыпившим с какой-то вечеринки. У метро меня остановили два стража порядка и, невзирая на уверения, что я спокойно доберусь до дома, повезли в вытрезвитель. К счастью, дежуривший там фельдшер оказался приличным человеком и, констатировав, что я практически трезв, отпустил восвояси. Так что воспоминаний о "внутреннем содержании" этого заведения у меня не осталось.

Мне хватило внешних:

— Мужики, отпустите, жена дома ждет", верещал в воронке какой-то малахольный мужичок предпенсионного возраста.

— Молчи, сука, - дружелюбно оборвал его молоденький сержант, - а то почки отобью", и для убедительности слегка сунул под дых.

Вы верите, что новые вытрезвители будут лучше? Особенно, с учетом нашего общего озверения за последнюю четверть века?

Да с учетом принудительности платных услуг?

Страшно представить, что будут творить с подвыпившими людьми "доброжелательные стражи порядка". Причем, прилично одетые граждане, вероятно, станут самыми желанными гостями этих "небольших уютных отелей", тюремного типа.

С бомжа-то денег не сдерешь. Им оставят полную свободу замерзать под открытым небом.

Эх, Россия, родина слонов! Что же тебя так и сносит в сторону тюрьмы - большой или маленькой, многолетней или однодневной, но обязательно - тюрьмы?

Ведь совсем недавно избавились от позора вытрезвителей, ведь и пьяных на улицах явно меньше стало.

Нет, неймется сенаторам.

Видно, кому-то кормушек не хватает, станут хватать и доить каждого, кто хоть кружку пива выпил.

А если уж по пьяне (и по старой доброй русской традиции) власть ругнул за кружкой - то пиши пропало.

В общем, "возвращают отобранное" и отнимают уж совсем последнее. Возможность забыться. Трезвые-то позлее будут.

Илья Константинов, «Фейсбук»