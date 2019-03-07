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Кубок федерации: Австралия и Беларусь разыграют путевку в финал в Брисбене

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  • 7.03.2019, 13:05

Австралийский и белорусские теннисисты никогда прежде не встречались.

Австралийский Брисбен примет полуфинал Кубка федерации, в котором сойдутся команды Австралии и Беларуси, пишет «Прессбол».

Матчи пройдут 20-21 апреля на "Арене Пэта Рафтера". Команды этих двух стран никогда прежде не встречались. Австралийки получили путевку в полуфинал благодаря февральской победе над сборной США — 3:2.

- У Беларуси есть группа невероятно сильных игроков, и мы ожидаем тяжелое противостояние. Но на нашей стороне будет невероятная поддержка Фанов, и поэтому мы с оптимизмом ждем встречи в Брисбене, — сказал капитана сборной Австралии Алисия Молик.


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