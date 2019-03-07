Чеки «Имущество» будут действовать до конца 2020 года 1 7.03.2019, 13:14

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Это единственные документы под знаком «Погони», которые еще имеют силу в современной Беларуси.

Каждый человек, обладающий этими чеками, еще может обменять их на акции государственных предприятий. Для этого нужна прийти в отделение «Беларусбанка» по месту жительства и там получить список соответствующих предприятий, сообщает «Белсат».

«Сейчас у нас очень мало эффективных предприятий осталось, куда можно вкладывать. Вокруг банкроты – большинство банкротов или с нулевой прибылью. Поэтому вложить в эффективное предприятие вряд ли удастся», – говорит экономист Леонид Злотников.

И действительно – возможные дивиденды от акций большинства предприятий, доступных для приватизации сейчас, не превышают одного рубля за акцию на год. В тот же момент, специалисты говорят и о положительных примеров. Так, некоторые жители Минска стабильно получают дивиденды от ОАО «МАПИД», которое считается наиболее успешным предприятием для вложения чеков. Правда, сейчас оно своих акций не предлагает.

Денис Кольга, основатель «Minsk Shapers Hub», рассказывает:

«Лучший был 2014 год, когда при цене акции около 9500 рублей за акцию дивиденды составляли более 5 500 рублей за полугодие. То есть более 11 тысяч рублей в год. То есть более 100% годовых. Депозиты плачут от зависти. Конечно, сейчас времена ухудшились, «Мапид» уже не такой хороший, но я верю, что его славные времена еще вернутся».

В Беларуси, в отличие от других стран, все чеки именные и могут быть использованы только самим владельцем или его близкими.

«Население самое почти ничего не получит, если не будет организовываться и создавать приватизационные фонды. У нас такой первый фонд появился в 1995 году, но Лукашенко его просто разогнал буквально своим распоряжением – «закрыть частное предприятие», – говорит Леонид Злотников.

Параллельно с продлением сроков деятельности чеков «Имущество», говорят эксперты, государство делает все возможное, чтобы не допустить большой доли частной собственности в более-менее важных для властей предприятиях. Так, все, кто вложил чеки в акции ОАО «Полиграфкомбинат Якуба Коласа», почти потеряли свои деньги. Денис Кольга, основатель «Minsk Shapers Hub»:

«Государство решило провести размытие доли минотариев, которая составляла 20%, путем влития Минской фабрики печати в состав Полиграфкомбината Якуба Коласа. В противном случае на долю минотариев приходилось бы около 8 млн долларов. Даже после размытия доли минотариевдо 1% наша доля должна составлять от 400 до 800 тыс. долларов. Но даже эти деньги указом президента забрали в бюджет».

В тот же время до сих пор на руках у белорусов остается около 40% всех выпущенных чеков.

Чеки «Имущество» – наверное, единственные документы под знаком «Погони», которые еще имеют силу в современной Беларуси. Небольшой отголосок тех времен, когда в стране начинались рыночные реформы, внезапно отложенные после выборов 1994 года на неопределенное время.