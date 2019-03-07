В Минске два инспектора ГАИ попались на взятках 6 7.03.2019, 13:26

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Против них заведены уголовные дела.

Уголовные дела за получение взятки заведены в отношении двух инспекторов ГАИ Минска, сообщили tut.by в Центральном аппарате Следственного комитета Беларуси.

Всего месяц назад суд Партизанского района столицы вынес приговор бывшему инспектору ГАИ Минска за злоупотребление властью или служебными полномочиями, бездействие должностного лица и получение взятки. Он получил пять лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, штрафом и лишением спецзвания «капитан милиции». В суде мужчина заявил, что «условия на службе заставили его так поступить».

А через некоторое время источники сообщили, что под следствием за получение взяток находятся еще несколько молодых инспекторов ГАИ.

— Знаю, что в отношении двух инспекторов точно завели уголовные дела. До этого они года по три в ГАИ отработали, — рассказал источник. Всего же, по его информации, уголовные дела могли быть возбуждены в отношении пяти инспекторов ГАИ.

Эту информацию частично подтвердили в пресс службе Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси.

— Сотрудникам ГАИ ГУВД Мингорисполкома инкриминируется преступление по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса РБ. Проводится расследование, — сообщила официальный представить СК Юлия Гончарова.