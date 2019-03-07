закрыть
7 марта 2019, четверг, 14:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Польша намерена увеличить торговый оборот с Германией

  • 7.03.2019, 13:35
Фото: DPA

Варшава хочет быть в первой пятерке основных торговых партнеров своего западного соседа.

Министр предпринимательства и технологий Ядвига Емилевич заявила, что торговый оборот между Польшей и Германией систематическим растет и сегодня его стоимость превышает 100 млрд евро в год, сообщает «Радио Польша».

Министр подчеркнула, что важное значение имеет поддержание динамики развития двусторонних экономических отношений. В среду министр Эмилевич обсудила проблемы экономического сотрудничества с послом Германии в Польше Рольфом Никелем.

«Польские фирмы заинтересована в немецком рынке. Нашу обеспокоенность однако вызывает существование в Германии ряда ограничений для польских товаров, которые не носят юридического характера», отметила министр Эмилевич.

18 марта в Берлине состоится Польско-немецкий Экономический Форум, главными темами которого будут энергия, а также цифровые и мобильне технологии.


популярное за неделю

Мнение

Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип
Кредитная пирамида по-белорусски
Кредитная пирамида по-белорусски Валерий Карбалевич