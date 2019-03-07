Польша намерена увеличить торговый оборот с Германией 7.03.2019, 13:35

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Варшава хочет быть в первой пятерке основных торговых партнеров своего западного соседа.

Министр предпринимательства и технологий Ядвига Емилевич заявила, что торговый оборот между Польшей и Германией систематическим растет и сегодня его стоимость превышает 100 млрд евро в год, сообщает «Радио Польша».

Министр подчеркнула, что важное значение имеет поддержание динамики развития двусторонних экономических отношений. В среду министр Эмилевич обсудила проблемы экономического сотрудничества с послом Германии в Польше Рольфом Никелем.

«Польские фирмы заинтересована в немецком рынке. Нашу обеспокоенность однако вызывает существование в Германии ряда ограничений для польских товаров, которые не носят юридического характера», отметила министр Эмилевич.

18 марта в Берлине состоится Польско-немецкий Экономический Форум, главными темами которого будут энергия, а также цифровые и мобильне технологии.