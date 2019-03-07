Где отметить 8 Марта: лучшие спонтанные идеи 1 7.03.2019, 13:37

Как встретить праздник весело и незабываемо.

Завтра Международный женский день, а это значит, что времени на подготовку у вас практически не осталось. И если вы заранее не придумали, как, с кем и где отметить 8 Марта, мы постараемся помочь вам с идеями буквально в последний день, пишет segodnya.ua.

Как показывает практика, многие праздники и мероприятия получаются интересными и насыщенными, если возникают на ровном месте, голом энтузиазме, спонтанно и совершенно незапланированно. Но для этого есть одно немаловажное условие – это искреннее желание и позитивный настрой провести праздник весело, приятно, незабываемо, и тогда у вас все получится.

Каждая женщина постоянно куда-то спешит, вечно чем-то занята, непременно что-то делает и решает еще целую кучу вопросов. Попробуйте на минутку остановиться перевести дыхание и хотя бы один день посвятить себе любимой. 8 Марта – прекрасный повод для этого.

• Где отметить 8 Марта: в женском коллективе

Раз праздник женский, то и отмечать его логично в сугубо женском коллективе. Устройте настоящий девичник, пригласите подруг. Праздник – отличный повод встретиться с теми, с кем общаетесь ежедневно и кого не видели уже давно. А еще прекрасная возможность повеселиться, попеть, попить, поесть и наговориться вдоволь. В общем – оторваться по-полной.

• Где отметить 8 Марта: в кафе/ресторане

Другой вариант организации женского праздника – тем же подружеским составом переместиться в бар, кафе или ресторан. Формат немного изменится: отминусуйте необходимость готовки и кухонных хлопот – здесь все продумано и сделано за вас. Также придется отказаться от домашнего тихого уюта – но он вам в праздник не особо и нужен. Зато результат остается тот же – прекрасное веселое праздничное настроение.

• Где отметить 8 Марта: в объятиях любимого мужчины

Хоть 8 Марта – это и не день всех влюбленных, отметить его можно не менее романтично, чем праздник святого Валентина. Ведь это настоящий женский день, посвященный весне, любви и процветанию. Проведите его вдвоем с любимым человеком, прогуляйтесь по памятным для вас двоих местам, загляните в кино, посетите концерт, посидите в кафе и поговорите по душам, наслаждаясь обществом друг друга. В общем, сбегите от всех и проведите день, как бы вам того хотелось.

• Где отметить 8 Марта: в путешествии

8 Марта в 2019 году удачно выпадает на пятницу, что позволяет присовокупить к законному праздничному дню еще и выходные субботу с воскресеньем. Так что целых три дня на празднование женского дня можно провести более интересно, чем просто отсиживаясь дома. Понятно, что купить заграничный тур вы уже не успеете, но как вариант, можно отправиться попутешествовать по Украине, съездить в соседний населенный пункт или же выбраться за город. Тем более что с жильем проблем возникнуть не должно, да и погода благоприятствует такому рандеву. Наберитесь новых впечатлений, чтобы праздник 8 Марта надолго вам запомнился.

• Где отметить 8 Марта: в гордом одиночестве

Для многих публичных персон, постоянно находящихся в центре внимания, возможность просто побыть наедине с самой собой, никого не видеть, никуда не спешить – это уже праздник. Вот и проведите 8 Марта так, как вам того хочется: дома, на диване с пультом, в ванной в лепестках розового мыла, в любимом кресле с книгой в руках, в ближайшей кафешке, в модных бутиках с пакетами обновок в руках – да мало ли у женщины может быть потаенных маленьких желаний! Праздник на то и праздник, чтобы провести его там, где хочется.