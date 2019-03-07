Леонид Судаленко: Призываю всех к солидарности 7.03.2019, 13:48

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Известный гомельский правозащитник пригласил на суд по делу Марии Тарасенко.

Обращение известного гомельского правозащитника Леонида Судаленко опубликовала гомельская «Весна»:

- Первый так называемый "тунеядский" суд 2019 года пройдёт в ближайшее время в городе над Сожем.

15 марта в 14:30 состоится предварительное слушание дела в суде Железнодорожного района Гомеля по иску Марии Тарасенко, которую власти считают "незанятной в экономике". Мы поддерживаем Марию в её борьбе за собственные права.

Поэтому я, правозащитник Леонид Судаленко, призываю всех к солидарности! Приходите в суд, давайте покажем, что нас много!