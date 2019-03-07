Невзоров: Почему начальником генштаба России не поставят Киркорова? 4 7.03.2019, 13:52

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Александр Невзоров

Российские пропагандисты выбрали не того человека для запугивания Запада.

— Выступил начальник Генштаба и сообщил о готовящемся вторжении войск США, которые будут опираться ни на что-нибудь, а вот прямо на «пятую колонну» внутри страны. (…) Им мало, вероятно, опутать все запретами, проволокой, угрозами, сроками, ОМОНами. Они до сих пор все равно верят в «пятую колонну» и ее боятся, и говорят про ее мощь. Любой нормальный человек, услышав об этом, конечно, должен немедленно пойти, к «пятой колонне» присоединиться. Всем интересно, где она, — отметил Александр Невзоров на «Эхе Москвы».

При этом публицист подчеркнул, что российские пропагандисты выбрали не того человека для запугивания Запада:

— Понято, что должность начальника Генштаба — это такая, в принципе, всегда даже в Министерстве обороны достаточно клоунская должность. Но какие-то правила кастинга должны распространяться и на эту должность тоже. Потому что если Россия желает быть пугалом для всего мира, то она не может иметь в качестве символа, собственно, вот такого персонажа. Там неплохой, но такой, ужасно унылый дядька.

Есть разновидностью людей — вот их во что ни наряди, какими лампасами ни опутай, какие звезды не нацепи, но вот у него вид такой, как будто бы его долго били за ларьком. И с этим тоже ничего не поделаешь, к сожалению.

Невзоров убежден, что в роли начштаба Герасимова «должен быть кто-то, гораздо более героичный и эффектный»:

— Я вот удивляюсь, почему они не поставят начальником Генерального штаба, например, Киркорова. С умным видом водить пальцем по карте — он это делает не хуже, чем любой другой. Но он бы появился в перьях, в стразах, в звездах, спел бы там «Цвет настроения хаки», пожонглировал бы сувенирными «Посейдонами», ракетами.

И вот тут, может быть, Запад, наконец, описался бы от ужаса и удвоил бы свои национальные оборонные бюджеты. А те, кто спровоцировал это удвоение или утроение оборонных бюджетов, получили бы свой откат, и все были бы дольны. Потому что понятно, что речь идет не о войне, а исключительно о пилежке. А так получается неубедительно.

По мнению публициста, страхи российских военных обусловлены лишь риском не получить доступ к бюджету, а у США нет никакого интереса в отношении России:

— Он (Герасимов) боится, потому что понимает, что бюджеты не шелохнутся, никто на этом ничего не заработает, и вот того желаемого эффекта, в общем-то, не получится. Я, действительно, не думаю, что вот это все генштабовское заявление кого-нибудь обогатило хотя бы на цент.

Но вообще, надо понимать, ели говорить серьезно, что для США завоевание России означает необходимость взять на вечное содержание 140 миллионов таких же физиономий, как у этого штабиста, и превратиться в обладателя 30 миллионов уличных очковых сортиров. Не все готовы к такому счастью, я вам могу сказать честно. И такое завоевание — это не катаклизм, а тоска зеленая. А дураков нет. Ну, никто же нынче не затевает войн, чтобы в случае победы от тоски просто повеситься. А это единственный выход, который будет у США. Вот даже Вьетконг был для них более соблазнительной целью.

И понимание того, что в случае захвата Российской Федерации армия любого агрессора будет через некоторое время поделена, попилена и разворована.