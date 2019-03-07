Вырастут ли цены на бензин после «налогового маневра» ? 1 7.03.2019, 14:01

Возможен негативный сценарий.

О этом рассказал экономический эксперт Алексей Авдонин в комментарии Mуfin.by.

– В части социально-экономических вопросов, в частности в том, что касается цен на автомобильное топливо, то можно предположить в Беларуси возможность их дальнейшего поэтапного роста. Это будет зависеть не столько от налогового маневра.

Надо сказать, что в текущих условиях, несмотря на то что Российская Федерация постоянно увеличивает объемы добычи нефти, недостаток сырья чувствуется прежде всего в самой России. И это ведет там к росту цен на топливо.

Естественно, этот недостаток ощущает и Беларусь как основной союзник России в экономической сфере. Для нас российский рынок по-прежнему остается ключевым для экспорта.

Мы, безусловно, будем очень сильно чувствовать давление со стороны повышения цен на топливо в Российской Федерации. И, наверное, вынуждены будем и дальше увеличивать цены у себя в Беларуси. Возможно даже не по 1 копейке за раз, как сейчас, а более высокими темпами. Может быть, при более негативном сценарии, единоразово на 5-10%. Думаю, это может произойти где-то к концу апреля, началу мая. Но, допускаю, что повышение цен на топливо в Беларуси может продолжаться и в прежнем режиме – с традиционным разовым ростом на 1 копейку.

Самое главное – это не допустить инфляции, то есть нивелировать рост цен на топливо за счет, наверное, обеспечения баланса цен по другим товарам и услугам.