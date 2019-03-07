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Видеохит: Утки поразили Сеть скоростью поедания пищи

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  • 7.03.2019, 14:27
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Трапеза птиц набрала миллионы просмотров.

В Сети появилось видео с утками, которых сняли во время обычной дневной трапезы. Удивительно в этом видео то, с какой стремительной скоростью птицы поедают горох, выданный им хозяином. Редкое зрелище стало вирусным, набрав за несколько дней 3 миллион просмотров, сообщает korrespondent.net.

По информации The Mashable, горох дает организму пернатых много витаминов и минералов, и утки любят его не менее сильно, нежели, к примеру, хлеб.

"Когда дело доходит до бобовых, эти утки - ненасытные звери", - отмечают авторы издания.


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