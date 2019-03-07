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Ответ Пентагону: в танке «Армата» установят туалет

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  • 7.03.2019, 14:46
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Фото: Getty Images

Зачем?

В российском танке Т-14 и боевых машинах, созданных на платформе «Армата», появится санузел, сообщает ТАСС. Директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов рассказал информагентству, что таким образом будет решена проблема отсутствия удобств в танках.

Одна из особенностей службы танкистов — длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины. И хотя в них есть вода и сухой паек, все остальное не предусмотрено, что создает определенный дискомфорт. Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата».

Илья Баранов отметил, что при создании Т-14 изначально закладывалась возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в танке есть так называемое устройство СЖО — средство жизнеобеспечения, или, проще говоря, туалет.


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