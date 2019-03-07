«Баста!»: Плохие новости для диктаторов от Цукерберга и Дурова 2 7.03.2019, 14:49

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Марк Цукерберг

Интернет наносит ответный удар.

Новости от Марка Цукерберга и Павла Дурова — плохие для диктаторов, хорошие для нас, сообщает Telegram-канал "Баста!".

Facebook откажется от хранения конфиденциальной информации пользователей в странах, которые нарушают права человека. Основатель соцсети написал об этом вчера в своем блоге.

Компания планирует ввести сквозное шифрование (end-to-end encryption) для личных сообщений пользователей на всех платформах, в том числе в своем мессенджере, а также в принадлежащих ей WhatsApp и Instagram.

"Людям следует ожидать, что мы с целью защиты данных не будем хранить важную информацию в странах с неубедительным послужным списком в области соблюдения прав человека, таких как право на личную жизнь и на свободу волеизъявления", - написал Цукерберг.

Сервисы соцсети, по словам ее основателя, уделят больше внимания безопасности пользовательских данных, секретности переписки и созданию возможности для скрытого общения.

"Компания готова к тому, что это приведет к ее блокировки в некоторых странах или невозможности выйти на новые рынки", - подчеркнул Цукерберг.

Ну а Telegram вчера призвал россиян на митинг в защиту интернета, который пройдет 10 марта. Сообщение распространил бот, с помощью которого мессенджер обычно сообщает о нововведениях. Информацию об акции получили тысячи российских пользователей Telegram.