Синоптики рассказали о погоде на 8 марта и выходные 4 7.03.2019, 14:52

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В праздничный весенний день погода порадует теплом.

Мартовская погода капризна и переменчива, атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, чередуют волны холода и тепла. По ночам еще подмораживает, но днем воздух прогревается. Как сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет, в праздничный весенний день погода порадует теплом, но будет ветрено.

8 марта, в пятницу, погоду в Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается ветреная и очень теплая погода, местами пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном в виде дождя. Температура воздуха минимальная ночью составит +2…8 °С, максимальная температура днем — +8…13 °С, по югу страны воздух прогреется до +14…15 °С.

В субботу с западными потоками в атмосфере на территорию Беларуси начнет поступать неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Сохранится ветреная погода. Температура немного понизится: минимальная ночью составит 0…+5 °С, максимальная днем — +3…10 °С.

10 марта будет облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег), которые днем будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+5 °С, максимальная температура днем — +2…9 °С.

В понедельник начнет поступать более холодная воздушная масса из Скандинавии. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+3 °С, максимальная температура днем — +1…7 °С.