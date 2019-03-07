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Эстонию признали «самой культурной» страной Евросоюза

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  • 7.03.2019, 15:06

В ЕС 3,8% взрослых европейцев трудятся в сфере культуры.

5,5% работающих эстонцев трудятся в сфере культуры – и это самый высокий показатель в Евросоюзе, согласно данным европейского статистического агентства Евростат, пишет Европульс.

В ЕС 3,8% взрослых европейцев трудятся в библиотеках, музеях и архивах, выступают на сцене, пишут и издают книги, снимают видео и профессионально занимаются другими искусствами. Причем эта доля последние годы постепенно растет: в 2011 году в сфере культуры работали 3,6% европейцев.

Согласно другим данным Евростата, работники сферы культуры в Евросоюзе чаще других могут похвастаться дипломом о высшем образовании – он есть у 60%.


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