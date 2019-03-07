Украинская журналистка - белорусам: Не повезло вам с Лукашенко, а еще больше с соседом 7 7.03.2019, 15:23

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Янина Соколова

Янина Соколова высказалась о ситуации в Беларуси.

Известная украинская журналистка Янина Соколова в своем видео обсудила ситуацию в Беларуси:

«Вам, ребята, не повезло с Лукашенко, и еще больше с вашим соседом».

По ее словам, слова заявления руководства Беларуси о стремлении стать одним целым с Россией ее серьезно взволновали.

«Привет Беларуси, будьте на чеку», - сказала Соколова в прямом эфире.

Янина Соколова - известная украинская журналистка, ведущая программы «Рандеву».