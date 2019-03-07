Полешуки не верят чиновникам от Нацпарка и продолжают борьбу за озеро Червоное 7.03.2019, 15:48

700 человек подписались под открытым письмом.

Жители Житковичского района продолжают борьбу за озеро Червоное, которое планирует присоединить к своей территории Национальный парк «Припятский». Люди уверены, что, как только это произойдет, они не смогут ни рыбачить, ни охотиться. Активисты написали письмо Лукашенко, пишет tut.by.

Коллективное письмо на 6 страницах подписали почти 700 человек. Полный текст обращения есть в редакции.

«Мы, жители Житковичского района и близлежащих деревень к озеру Червоное, категорически против передачи озера Червоное Нацпарку „Припятский“, так как считаем, что с передачей всей территории озера Червоное об охоте на озере Червоное можно будет забыть, несмотря на красочные заверения руководства Нацпарка „Припятский“ о обратном. Такое мнение у нас сложилось небезосновательно. Так, при передаче еще в 2003 году части территории системы Боровская и Черетянского озера Нацпарку в адрес местного населения уже направлялось письменное заверение за подписью генерального директора „Припятского“ Бамбизы о том, что местное население сможет осуществлять свое право на охоту на выше указанных территориях — только эти обещания так и остались лишь обещаниями на бумаге, и не более того».

Местные жители уверены, что с приходом нового хозяина они не смогут даже посещать Червоное, на котором многие из них выросли. 60% территории района уже переданы Национальному парку — это сельхозугодия, пашни, водоемы, леса. Люди говорят, что они практически лишены возможности охотиться, ловить рыбу и даже собирать грибы и ягоды — все в округе обнесено высокими заборами и шлагбаумами. К примеру, на озере Млынок отдых и лов рыбы уже много лет запрещен, а возле Полянки лес обнесен забором и зайти в него невозможно.

В 2010 году указом президента часть озера (1,1 тыс. га) для ведения охотничьего хозяйства была передана в безвозмездное пользование Нацпарку «Припятский».

С 2015 года 3,1 тыс. га охотничьих угодий озера находится в аренде у Житковичского лесхоза, а с 2017 года Червоное с целью ведения любительского и промыслового лова рыбы арендует ОАО «Житковичихимсервис». Люди говорят, что до этого момента их все устраивает и других арендаторов им не нужно.

«У народа, как никогда ранее, сейчас существует спрос на справедливость. Мы возмущены такими действиями, когда по надуманным „Припятским“ основаниям осуществляется передача озера Червоное — от порядочного пользователя охотничьих угодий, коим является ГЛХУ „Житковичский лесхоз“, пользователю, который в своих действиях использует недозволенные приемы» — заявляют местные жители и просят его взять ситуацию на личный контроль.