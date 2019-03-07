Поляки становятся богаче португальцев по уровню ВВП на душу населения 2 7.03.2019, 15:56

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Польша достигнет отметки в $33 472 ВВП на душу населения.

Польский ВВП на душу населения с точки зрения внутренней покупательной способности в этом году опередит Португалию на 63 доллара, достигнув 33 472 долларов.

Об этом заявил Международный валютный фонд (МВФ), пишет "Европейская правда".

Польская экономика также увеличилась на 5,1% в прошлом по сравнению с 2,1% в Португалии, что является частью более широкой тенденции, в которой баланс бедности ЕС меняется от старого разделения восток-запад на юг-север.

По данным Евростата, Центральный Лондон является самым богатым регионом Евросоюза из расчета доли ВВП на душу населения, а самой богатой страной - Люксембург.