Гриценко и Садовой подписали соглашение, в котором только один пункт 2 7.03.2019, 16:11

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Мэр Львова поддержал кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

Мэр Львова Андрей Садовой и кандидат в президенты, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко подписали соглашение об объединении усилий на выборах. Об этом Гриценко сообщил у себя в Facebook, пишет liga.net.

В документе говорится, что Садовый снимает свою кандидатуру в пользу Гриценко.

Гриценко обязуется "быть честным".

"С Андреем Садовым подписали соглашение. Ценности и базовые принципы государственной политики у нас - общие, их не надо расписывать. Должностей или квот в списках мы не делили. Поэтому соглашение короткое по форме, но - глубокое по содержанию", - отметил Гриценко.