Гриценко и Садовой подписали соглашение, в котором только один пункт

Гриценко и Садовой подписали соглашение, в котором только один пункт2
- 7.03.2019, 16:11
Мэр Львова поддержал кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.
Мэр Львова Андрей Садовой и кандидат в президенты, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко подписали соглашение об объединении усилий на выборах. Об этом Гриценко сообщил у себя в Facebook, пишет liga.net.
В документе говорится, что Садовый снимает свою кандидатуру в пользу Гриценко.
Гриценко обязуется "быть честным".
"С Андреем Садовым подписали соглашение. Ценности и базовые принципы государственной политики у нас - общие, их не надо расписывать. Должностей или квот в списках мы не делили. Поэтому соглашение короткое по форме, но - глубокое по содержанию", - отметил Гриценко.