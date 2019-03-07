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В Швейцарии представили самую дорогую банкноту Европы

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  • 7.03.2019, 16:12
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Фото: Reuters

Банкнота в 1000 швейцарских франков эквивалентна 880 евро или $995.

Национальный банк Швейцарии представил обновленную версию банкноты в 1000 франков. Об этом сообщает "Новое время" cо ссылкой на AP.

По курсу на 7 марта 1000 швейцарских франков эквивалентны 880 евро или $995, что делает эту банкноту самой дорогой на континенте.

В банке заявили, что пересмотренная версия банкноты «меньше по размеру и, следовательно, проще в обращении», чем предшественница, а также содержит «сложные функции защиты».

Банкнота с изображением рукопожатия с одной стороны и швейцарским парламентом с другой, войдет в обращение с 13 марта.

Выпуск банкноты в 1000 франков является давней традицией в Швейцарии, стране, лояльной к наличным деньгам.

Такой подход нацбанка Швейцарии резко контрастирует с политикой Европейского центрального банка, который в 2016 году решил прекратить выпуск банкноты номиналом 500 евро из-за опасений, что она стала слишком популярна среди мошенников и отмывателей денег.


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