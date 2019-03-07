закрыть
7 марта 2019, четверг, 17:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

«Отвоевали!»: Матери отстояли детское отделение в Аксаковщине

  • 7.03.2019, 16:21
Фото: tut.by

Отделение детской реабилитации собирались закрыть, но Минздрав передумал.

В редакцию Еврорадио обратились матери детей, лежащих на реабилитации в Республиканской клинической больнице в Аксаковщине под Минском. Они рассказали, что, по неофициальной информации, детское отделение в скором времени собираются закрыть. По словам матерей, получить бесплатную путёвку в областные клиники намного сложнее, чем в Аксаковщину, где, к тому же, собраны очень хорошие специалисты.

Действительно ли детское отделение в Аксаковщине закрывается? Журналисты разобрались в ситуации.

"На Брест или Полоцк две-три путёвки на год дают"

"В Аксаковщине десять отделений, из которых одно — детское, — рассказывают женщины. — Сюда берут после кардиологических операций, с неврологией... Здесь очень хорошие специалисты работают. Есть результаты после реабилитации. Ещё дело в том, что центр в Аксаковщине — единственный республиканский. Все остальные центры для детей — областные".

О возможном закрытии матери узнали от медперсонала. Якобы в Минздрав были отправлены документы по поводу рентабельности детского отделения. В феврале из 40 общих мест около 28-30 были свободны, а новые дети не поступали.

Куда ехать на восстановление женщинам с детьми с тяжёлым ДЦП? Получить приглашение в областной реабилитационный центр иногда очень сложно. Женщины говорят, что на один город выделяются две-три бесплатные путёвки на год.

"Понятно, что дети требуют большего ухода, — рассказывает одна из пациенток Аксаковщины. — Больше персонала, комната для игр, прогулки и прочее. Специфика иная, чем со взрослыми. Детское отделения здесь одно, получается, что его проще закрыть и сказать, что есть другие центры. На Брест или Полоцк две-три путёвки на год дают, поэтому попасть [в областной центр] шансов очень мало".

Чтобы сохранить детское отделение, женщины обратились к чиновникам из администрации Лукашенко и Министерства здравоохранения. Администрация перенаправила запрос в Минздрав. Ответ оттуда должен прийти до 15 марта.

Ответ из Администрации президента

Чтобы выяснить, что ожидает детское отделение в Аксаковщине, журналисты обратились к главному врачу клинической больницы медицинской реабилитации Дмитрию Страздину.

"Это слухи и непроверенная информация, — ответил Дмитрий Страздин в середине февраля. — Ничего не буду даже комментировать. Это, знаете, как "одна бабка сказала". Давайте сначала, как говорится, посмотрим на время. Есть вопросы, которые связаны с коечным фондом. Он неделим. Разделение или уменьшение его согласуется очень долго. Сейчас я и не хотел бы обсуждать какие-то вещи. Отделение работает, пожалуйста, обращайтесь".

детское отделение

=Почти месяц женщины, которые вместе с детьми находились на восстановлении в Аксаковщине, не знали о дальнейшей судьбе детского отделения. 7 марта они сообщили Еврорадио, что реабилитация детей в больнице продолжится и дальше.

"Врачи, которые были на пятиминутке у руководства больницы, рассказали, что в Минздраве запретили закрытие детского отделения, — рассказала одна из женщин. — Отделение не закрывают. Отвоевали. Мы остаёмся.

Полагаем, что поэтому и говорили о слухах, так как сами не знали, закроют ли точно. Ну и мы тоже заволновались по поводу отделения. Четыре матери обратились в Администрацию президента, подняли все документы, какую реабилитацию проходил ребёнок, и в Минохраны направили. Чтобы знали, что результаты от реабилитации есть. Хорошо, что не молчали. Кстати, вчера трое детей поступили. До этого вообще не было".


популярное за неделю

Мнение

Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип
Кредитная пирамида по-белорусски
Кредитная пирамида по-белорусски Валерий Карбалевич