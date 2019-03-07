«Отвоевали!»: Матери отстояли детское отделение в Аксаковщине 7.03.2019, 16:21

Фото: tut.by

Отделение детской реабилитации собирались закрыть, но Минздрав передумал.

В редакцию Еврорадио обратились матери детей, лежащих на реабилитации в Республиканской клинической больнице в Аксаковщине под Минском. Они рассказали, что, по неофициальной информации, детское отделение в скором времени собираются закрыть. По словам матерей, получить бесплатную путёвку в областные клиники намного сложнее, чем в Аксаковщину, где, к тому же, собраны очень хорошие специалисты.

Действительно ли детское отделение в Аксаковщине закрывается? Журналисты разобрались в ситуации.

"На Брест или Полоцк две-три путёвки на год дают"

"В Аксаковщине десять отделений, из которых одно — детское, — рассказывают женщины. — Сюда берут после кардиологических операций, с неврологией... Здесь очень хорошие специалисты работают. Есть результаты после реабилитации. Ещё дело в том, что центр в Аксаковщине — единственный республиканский. Все остальные центры для детей — областные".

О возможном закрытии матери узнали от медперсонала. Якобы в Минздрав были отправлены документы по поводу рентабельности детского отделения. В феврале из 40 общих мест около 28-30 были свободны, а новые дети не поступали.

Куда ехать на восстановление женщинам с детьми с тяжёлым ДЦП? Получить приглашение в областной реабилитационный центр иногда очень сложно. Женщины говорят, что на один город выделяются две-три бесплатные путёвки на год.

"Понятно, что дети требуют большего ухода, — рассказывает одна из пациенток Аксаковщины. — Больше персонала, комната для игр, прогулки и прочее. Специфика иная, чем со взрослыми. Детское отделения здесь одно, получается, что его проще закрыть и сказать, что есть другие центры. На Брест или Полоцк две-три путёвки на год дают, поэтому попасть [в областной центр] шансов очень мало".

Чтобы сохранить детское отделение, женщины обратились к чиновникам из администрации Лукашенко и Министерства здравоохранения. Администрация перенаправила запрос в Минздрав. Ответ оттуда должен прийти до 15 марта.

Ответ из Администрации президента

Чтобы выяснить, что ожидает детское отделение в Аксаковщине, журналисты обратились к главному врачу клинической больницы медицинской реабилитации Дмитрию Страздину.

"Это слухи и непроверенная информация, — ответил Дмитрий Страздин в середине февраля. — Ничего не буду даже комментировать. Это, знаете, как "одна бабка сказала". Давайте сначала, как говорится, посмотрим на время. Есть вопросы, которые связаны с коечным фондом. Он неделим. Разделение или уменьшение его согласуется очень долго. Сейчас я и не хотел бы обсуждать какие-то вещи. Отделение работает, пожалуйста, обращайтесь".

детское отделение

=Почти месяц женщины, которые вместе с детьми находились на восстановлении в Аксаковщине, не знали о дальнейшей судьбе детского отделения. 7 марта они сообщили Еврорадио, что реабилитация детей в больнице продолжится и дальше.

"Врачи, которые были на пятиминутке у руководства больницы, рассказали, что в Минздраве запретили закрытие детского отделения, — рассказала одна из женщин. — Отделение не закрывают. Отвоевали. Мы остаёмся.

Полагаем, что поэтому и говорили о слухах, так как сами не знали, закроют ли точно. Ну и мы тоже заволновались по поводу отделения. Четыре матери обратились в Администрацию президента, подняли все документы, какую реабилитацию проходил ребёнок, и в Минохраны направили. Чтобы знали, что результаты от реабилитации есть. Хорошо, что не молчали. Кстати, вчера трое детей поступили. До этого вообще не было".